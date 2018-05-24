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В Канаде прогремел взрыв в ресторане: пострадали 15 человек
25.05.2018 10:28 — Разное | Беларусь Сегодня
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Инцидент произошел в четверг, 24 мая, примерно в 22.30 по местному времени (5.32 пятницы по минскому) в ресторане The Bombay Bhel. В результате взрыва пострадали как минимум 15 человек, которые были доставлены в больницу. Трое пострадавших получили серьезные ранения.
Полиция заблокировала дороги в районе происшествия, на месте работают силовые и экстренные службы. Причины взрыва пока неизвестны.
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Фото: twitter.com/Peel_Paramedics Инцидент произошел в четверг, 24 мая, примерно в 22.30 по местному времени (5.32 пятницы по минскому) в ресторане The Bombay Bhel. В результате...
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