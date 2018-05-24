В Канаде прогремел взрыв в ресторане: пострадали 15 человек

Фото: twitter.com/Peel_Paramedics

Инцидент произошел в четверг, 24 мая, примерно в 22.30 по местному времени (5.32 пятницы по минскому) в ресторане The Bombay Bhel. В результате взрыва пострадали как минимум 15 человек, которые были доставлены в больницу. Трое пострадавших получили серьезные ранения.

Полиция заблокировала дороги в районе происшествия, на месте работают силовые и экстренные службы. Причины взрыва пока неизвестны.