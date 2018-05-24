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Лукашенко поздравил Короля Иордании с Днем Независимости
25.05.2018 10:28 — Разное | Беларусь Сегодня
"Убежден, что политические и торгово-экономические отношения между нашими странами имеют большой потенциал для дальнейшего успешного развития", - говорится в поздравлении главы государства.
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"Убежден, что политические и торгово-экономические отношения между нашими странами имеют большой потенциал для дальнейшего успешного развития", - говорится в...
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