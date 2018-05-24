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velcom временно снизил цены на 20 смартфонов и планшетов

25.05.2018 10:31 — Разное | Tut.by  
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Телеком-оператор velcom в рамках акции «Майский выпускной» снизил цены на ряд смартфонов и планшетов популярных в Беларуси производителей — Apple, HTC, Samsung, Xiaomi и Huawei. Мы сравнили стоимость некоторых аппаратов с их ценой в белорусских интернет-магазинах.


В velcom заявляют, что скидки доходят до 26%. Кроме того, пользователям при одновременном подключении на любой тарифный план линеек «Комфорт», «Комфорт +» и «Комфорт+ для бизнеса» предлагают безлимитный интернет и голосовые вызовы. Гаджеты можно приобрести как одним платежом, так и в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса.

В акции участвуют 20 устройств. Например, популярный Xiaomi Redmi 5 Plus (64 ГБ) с 529 рублей подешевел до 499 рублей. В каталоге KUPI.TUT.BY минимальная стоимость устройства составляет 390−415 рублей. Такой же смартфон с 32 ГБ внутреннего хранилища подешевел до 399 рублей с 449 рублей. В интернете его продают от 344 рублей.

Huawei P Smart стоит 499 рублей (стоимость до скидки — 559 рублей). В интернет-магазинах такой же гаджет можно купить примерно за 390 рублей. Samsung Galaxy A5 (2017) c 699 рублей подешевел до 599 рублей. Начальная стоимость аппарата в Сети — 556 рублей.

Самую большую скидку (200 рублей) предлагают при покупке топового HTC U11. До начала акции его продавали за 1199 рублей, сегодня — за 999 рублей. При этом в Cети смартфон стоит дороже — от 1099 рублей.

Важно: акция продлится по 4 июня.

 
 
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Пользователям при одновременном подключении к определенным тарифам предлагают безлимитный интернет и голосовые вызовы.
 
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