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velcom временно снизил цены на 20 смартфонов и планшетов
Телеком-оператор velcom в рамках акции «Майский выпускной»
В velcom заявляют, что скидки доходят до 26%. Кроме того, пользователям при одновременном подключении на любой тарифный план линеек «Комфорт», «Комфорт +» и «Комфорт+ для бизнеса» предлагают безлимитный интернет и голосовые вызовы. Гаджеты можно приобрести как одним платежом, так и в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса.
В акции участвуют 20 устройств. Например, популярный
Самую большую скидку (200 рублей) предлагают при покупке топового
Важно: акция продлится по 4 июня.
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Пользователям при одновременном подключении к определенным тарифам предлагают безлимитный интернет и голосовые вызовы.
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