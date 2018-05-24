Лучший футболист мира 2004 и 2005 годов возьмет в жены сразу двух девушек

Бывший полузащитник сборной Бразилии, лучший футболист мира 2004 и 2005 годов Роналдиньо собрался жениться.

Фото: twitter.com/ActualFutbol

При этом экс-футболист берет в жены сразу двух невест — Присциллу Коэльо и Беатрис Соузу. Утверждается, что они живут втроем в доме Роналдиньо в Рио-де-Жанейро уже несколько месяцев.

Свадьба запланирована на август. Впрочем, многоженство в Бразилии, как и во многих странах мира, запрещено, поэтому, скорее всего, церемония будет носить неофициальный характер.

Утверждается, что Роналдиньо сделал им обеим предложение в январе, вручив по кольцу. На свадьбу приглашены лишь близкие друзья и родственники супругов. Сестра экс-футболиста Дейзи отказалась приезжать на свадьбу брата из-за его многоженства.

¡NUEVO GOLAZO DEL ÍDOLO! El astro brasileño, Ronaldinho, se casará en agosto con sus dos novias Priscilla Coelho y Beatriz Sousa. Ambas viven con él en su mansión en Río de Janeiro y tienen una relación desde 2016. pic.twitter.com/HqhsoYQJfN — Actual Fútbol (@ActualFutbol) 24 мая 2018 г.

В марте бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо официально вошел в состав Бразильской республиканской партии , которая выступает против гомосексуальных браков и за принудительное лечение гомосексуальности.

Роналдиньо, которому 21 марта исполнилось 38 лет, объявил о завершении карьеры в январе нынешнего года.

Роналдиньо выступал за французский ПСЖ, испанскую «Барселону» и итальянский «Милан». Роналдиньо дважды становился чемпионом Испании (2005, 2006), а также чемпионом Италии (2011). С «Барселоной» он стал победителем Лиги чемпионов в 2006 году. Лучший футболист мира по версии ФИФА 2004 и 2005 годов. В 2005 году он получил приз «Золотой мяч» как лучший футболист Европы по версии France Football.

В составе сборной Бразилии Роналдиньо стал чемпионом мира в 2002 году. Всего за национальную команду полузащитник провел 96 матчей и забил 33 гола.