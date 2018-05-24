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Лучший футболист мира 2004 и 2005 годов возьмет в жены сразу двух девушек

25.05.2018 10:25 — Разное | Tut.by  
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Бывший полузащитник сборной Бразилии, лучший футболист мира 2004 и 2005 годов Роналдиньо собрался жениться.

Фото: twitter.com/ActualFutbol

При этом экс-футболист берет в жены сразу двух невест — Присциллу Коэльо и Беатрис Соузу. Утверждается, что они живут втроем в доме Роналдиньо в Рио-де-Жанейро уже несколько месяцев.

Свадьба запланирована на август. Впрочем, многоженство в Бразилии, как и во многих странах мира, запрещено, поэтому, скорее всего, церемония будет носить неофициальный характер.

Утверждается, что Роналдиньо сделал им обеим предложение в январе, вручив по кольцу. На свадьбу приглашены лишь близкие друзья и родственники супругов. Сестра экс-футболиста Дейзи отказалась приезжать на свадьбу брата из-за его многоженства.

В марте бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо официально вошел в состав Бразильской республиканской партии, которая выступает против гомосексуальных браков и за принудительное лечение гомосексуальности.

Роналдиньо, которому 21 марта исполнилось 38 лет, объявил о завершении карьеры в январе нынешнего года.

Роналдиньо выступал за французский ПСЖ, испанскую «Барселону» и итальянский «Милан». Роналдиньо дважды становился чемпионом Испании (2005, 2006), а также чемпионом Италии (2011). С «Барселоной» он стал победителем Лиги чемпионов в 2006 году. Лучший футболист мира по версии ФИФА 2004 и 2005 годов. В 2005 году он получил приз «Золотой мяч» как лучший футболист Европы по версии France Football.

В составе сборной Бразилии Роналдиньо стал чемпионом мира в 2002 году. Всего за национальную команду полузащитник провел 96 матчей и забил 33 гола.

 
 
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Бывший полузащитник сборной Бразилии, лучший футболист мира 2004 и 2005 годов Роналдиньо собрался жениться.
 
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