Со словами благодарности



Во вторник, 22 мая, очередной выездной прием граждан руководством района и руководителями районных служб состоялся в Лясковичском сельсовете. Проведены встречи с жителями населенных пунктов Лясковичи, Заболотье и Альбинск. В конструктивном диалоге с властью были обсуждены насущные проблемы, волнующие население. По итогам в протокол поручений для исполнения внесены девять вопросов.

Доставляют жителям неудобства нынешние условия приема молока от населения: оно должно быть охлаждено до определенной температуры. А если на подворье не одна, а две-три и даже четыре коровы содержатся, в домашнем холодильнике с трудом помещается вся произведенная молочная продукция.

Поднималась кадровая проблема местного сельхозпредприятия — ОАО «Поречье-Оресса». Казалось бы, и есть жители трудоспособного возраста в населенных пунктах, однако они не желают работать в хозяйстве, перебиваются случайными заработками. Хотя, добросовестно трудясь на земле, можно получить достойную зарплату.

Жители д. Альбинск просили перенести время отправления рейсового автобуса из г. п. Октябрьский в их населенный пункт в пятницу с 11.00 на более позднее время. А также выразили желание, чтобы автобус в Альбинск заезжал и в воскресенье. Этот и другие заданные гражданами вопросы на выездном приеме в Лясковичском сельсовете не останутся без внимания и по возможности будут решаться в пользу населения.

Традиционно на выездном мероприятии было проанализировано выполнение поручений, данных на предыдущем приеме, который состоялся в апреле на территории Волосовичского сельсовета. Так, в д. Дербин проведен ямочный ремонт и грейдирование улиц Садовая и Сельскохозяйственная, возле канализационных колодцев по улице Садовой засыпаны ямы, перед зданием детского сада в целях безопасности дорожного движения на дорожном покрытии установлена неровность для ограничения скорости движения транспорта. Также и в д. Нестановичи дорожниками проведен ямочный ремонт и грейдирование улицы Школьной. Удалено аварийное дерево на этой же улице возле дома №10. В д. Мушичи убраны несанкционированные свалки, образовавшиеся на месте пустырей и снесенных домов, земли вовлечены в сельскохозяйственный оборот, отремонтировано крыльцо магазина. В д. Рог отремонтирован и очищен шахтный колодец возле дома № 29 по улице Советской. Ряд вопросов, которые волновали жителей, был разъяснен и решен в частном порядке. Они касались выделения земельных участков под посадку картофеля для населения, условий получения по субсидированным тарифам газовых баллонов и другое.

Завершился выездной прием в Лясковичском сельсовете теплым и душевным моментом. Жители д. Заболотье выразили слова благодарности местной власти за внимание к их проблемам, пожелали успехов в дальнейшей деятельности и вручили председателю райисполкома Виктору Полуянову букет из цветов, выращенных собственными руками.

Елена СТАРИНОВИЧ. Фото автора.