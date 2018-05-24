Главная задача профсоюзов – помогать людям

Во вторник, 22 мая, с рабочим визитом Октябрьский район посетили председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений Сергей Холяво и председатель Гомельского областного комитета профсоюза работников государственных и других учреждений Марина Бондарь. В ходе посещения была изучена работа райкома профсоюза и проведена встреча с профсоюзным активом учреждений и организаций, входящих в данный отраслевой профсоюз.

Во время встречи обсуждались актуальные вопросы профсоюзной деятельности. Сергей Фадеевич проинформировал о деятельности отраслевого профсоюза, отметил важность совместной работы профсоюза с законодательной и исполнительной властью в части решения насущных проблем трудящихся, защиты их прав и интересов, а также подчеркнул, что профсоюзы, используя возможности социального партнерства, должны принимать все необходимые меры в рамках законодательства, отстаивая интересы работников.

Значительное внимание было уделено обсуждению вопросов в части реализации трудового законодательства. Например, профсоюзы активно инициируют закрепить на законодательном уровне заключение контрактов на максимальный пятилетний срок с добросовестными работниками. Ведь это один из важнейших факторов, который позволяет человеку быть уверенным в завтрашнем дне.

Приятным дополнением встречи стало вручение профсоюзных наград. Благодарность Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений объявлена председателю райкома профсоюза работников госучреждений Татьяне Семенец и председателю первичной профорганизации финансового отдела райисполкома Светлане Искрицкой. Почетными грамотами Гомельского областного комитета профсоюза работников государственных и других учреждений награждены Валентина Шлапакова, член первичной профсоюзной организации райисполкома, и Елена Белеванцева, казначей райкома профсоюза.

Елена САРИНОВИЧ. Фото автора.