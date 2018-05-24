Наш выдающийся земляк – Валерий Болбас

Недавно наш земляк, доктор педагогических наук Валерий Сергеевич Болбас принимал теплые поздравления по поводу присвоения ему звания профессор. На счету ученого более 180 печатных работ, среди них 5 монографий, посвященных проблемам образования. Красной нитью всей его деятельности является возрождение народной педагогики, трансформация ее основных идей к реалиям сегодняшнего дня. У него много последователей, учеников, в том числе и защитивших кандидатские диссертации.

Для нас самое приятное, что первые шаги в науку он совершил, работая в учреждениях нашего района. И сегодня в коллективах, где он работал, возглавлял их, с теплом вспоминают Валерия Сергеевича – интеллигента, интеллектуала, новатора, умело сочетавшего высокий уровень требовательности с уважением личности каждого, заряжавшего коллектив энергией поиска оптимальных решений и анализа результативности инновационной деятельности.

Валерий Болбас родился в деревне Оземля Октябрьского района. Его отец – Сергей Миронович, ветеран Великой Отечественной войны, работал директором Ратмировичской 8-летней школы. Это был математик от Бога, требовательный и чуткий руководитель педколлектива. Именно пример отца определил выбор сына.

В 1966 году Валерий стал студентом 1 курса физико-математического факультета Гомельского государственного университета. Упорно постигая суть математических наук, он с интересом изучал педагогику, психологию, методику, философию. Молодого специалиста, вернувшегося на малую родину, направили работать учителем математики в Поречскую среднюю школу (1970 г.). В первые месяцы работы в школе молодой педагог завоевал доверие и уважение коллег, учащихся и их родителей. И уже в 1972 году был назначен заместителем директора Октябрьской СШ №1 по воспитательной работе. Бурную творческую деятельность Валерия Сергеевича по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, проведению интересных и увлекательных мероприятий заметили руководители района. И в 1975 году он был назначен заведующим отделом культуры Октябрьского райисполкома. Здесь он также внес существенный вклад в совершенствование работы самого отдела культуры, районного Дома культуры и библиотек. Даже посаженную им у Центра досуга иву до сих пор величают “ивой Болбаса”. А за ней на самом здании красовался горельеф “Рудобельская республика” по мотивам одноименной книги Сергея Граховского, разработанный Валерием Сергеевичем и изготовленный в городе Одесса.

Однако школа “звала” талантливого педагога. И в 1984 году он становится директором Октябрьской СШ №2. Многие его коллеги-учителя вспоминают, с каким энтузиазмом, творческой энергией он принялся за совершенствование учебно-воспитательного процесса. Анализ проделанного радовал результатами.

И это убедило Валерия Сергеевича в поступлении в аспирантуру (1990 г.), закончившейся досрочной, блестящей защитой кандидатской диссертации. Резонанс этой защиты вызвал желание многих педвузов пригласить такого специалиста. Самыми настойчивыми были предложения Мозырского пединститута, куда он и перешел на работу в 1996 году и вскоре возглавил кафедру педагогики и психологии. В 2000 году был назначен проректором по научной работе. Новизна и широта горизонтов новой работы потребовала углубленного самообразования и не только понимания основ новой сферы деятельности, но, как и в других случаях, – поиски путей инновационных внедрений, отвечающих требованиям завтрашнего дня.

Напряженная работа над собой, подготовка научных работ и публикация их в журналах, работа над докторской диссертацией. И тут новая должность: первый проректор университета в 2002 году. Новый фронт работ. Новые трудности. Но, несмотря на это, защита докторской прошла успешно в 2016 году.

Пришла к нему и международная известность. Валерий Сергеевич получил приглашение и уже читает лекции в ВУЗах Польши. Напряженная на протяжении всей трудовой биографии деятельность дополнялась многочисленной общественной работой. Так, Валерий Сергеевич избирался делегатом 25 съезда ЛКСМБ, в конце 80-х был избран депутатом Гомельского областного Совета, много усилий прилагал по преодолению последствий аварии на ЧАЭС. В настоящее время является руководителем общепризнанной в республике Научной школы этнической педагогики.

Кратчайшее описание яркой творческой биографии и научного поиска Валерия Сергеевича Болбаса является замечательным примером для всех нас, особенно подрастающего поколения.

И было бы уместным внести предложение — присвоить ему звание “Почетный гражданин городского поселка Октябрьский”

Геннадий ФАСТОВЕЦ, пенсионер, педагог с 60-летним стажем, председатель райкома профсоюза работников образования в 1966-1986гг.

P.S. Вышеупомянутый горельеф “Рудобельская республика” — это тоже бренд района. Ведь в предисловии одноименной повести С.Граховского автор пишет: “Где она Рудобельская республика? На карте ее не найдешь…” Хотелось бы, чтобы в Год малой родины горельеф нашел достойное место для всеобщего обозрения.