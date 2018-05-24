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Ребенок выпал из окна многоэтажки в Гродно
25.05.2018 10:35 — Разное | Аргументы и факты
Жительница Гродно вместе со своими двумя детьми пришла в квартиру к знакомым на улицу Домбровского. Пока взрослые выпивали, дети находились рядом. В какой-то момент один мальчик пропал. Его стали искать. Выяснилось, что около половины десятого вечера ребёнок находился возле окна. Он смог открыть створки и выпал с третьего этажа многоэтажки прямо на цемент, сообщили в
Сейчас ребенок находится в реанимационном отделении больницы.
В УВД Гродненского облисполкома обращают внимание родителей на необходимости внимательнее следить за своими детьми и не экономить на дополнительных блокираторах окон.
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