Ребенок выпал из окна многоэтажки в Гродно

Жительница Гродно вместе со своими двумя детьми пришла в квартиру к знакомым на улицу Домбровского. Пока взрослые выпивали, дети находились рядом. В какой-то момент один мальчик пропал. Его стали искать. Выяснилось, что около половины десятого вечера ребёнок находился возле окна. Он смог открыть створки и выпал с третьего этажа многоэтажки прямо на цемент, сообщили в uvd.grodno.by .

Сейчас ребенок находится в реанимационном отделении больницы.

В УВД Гродненского облисполкома обращают внимание родителей на необходимости внимательнее следить за своими детьми и не экономить на дополнительных блокираторах окон.