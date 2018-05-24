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«Внимание — дети!»
25.05.2018 — Разное | Вороновская газета
Под таким названием с 25 мая по 5 июня проводится специальное комплексное мероприятие. Его цель — выявить и устранить причины дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, усилить контроль за соблюдением водителями Правил дорожного движения возле учреждений образования. В период его проведения вне зависимости от времени суток обязательно движение с включенным светом фар.
Сотрудники ГАИ посетят трудовые коллективы, организации. Напомнят водителям о том, что необходимо быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов и участков дорог вблизи школ.
Следует напомнить, что одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий с детьми является то, что дети в своем поведении на улице руководствуются наблюдениями за действиями взрослых в сходных ситуациях. К сожалению, эти действия не всегда бывают правильными.
Александр ЖУК,
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Под таким названием с 25 мая по 5 июня проводится специальное комплексное мероприятие. Его цель — выявить и устранить причины дорожно-транспортных происшествий с...
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