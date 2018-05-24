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«Внимание — дети!»

25.05.2018 — Разное | Вороновская газета  
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«Внимание — дети!»

Под таким названием с 25 мая по 5 июня проводится специальное комплексное мероприятие. Его цель — выявить и устранить причины дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, усилить контроль за соблюдением водителями Правил дорожного движения возле учреждений образования. В период его проведения вне зависимости от времени суток обязательно движение с включенным светом фар.

Сотрудники ГАИ посетят трудовые коллективы, организации. Напомнят водителям о том, что необходимо быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов и участков дорог вблизи школ.
Поэтому дадим несколько советов родителям:
— учите детей не поддаваться спешке. Прежде чем ступить на проезжую часть улицы, нужно остановиться и пропустить приближающуюся машину. Внезапно выбегать на дорогу опасно;
— переходя дорогу, двигаясь по тротуару, выходя из автобуса, держите ребенка за руку. Никогда не оставляйте на улице детишек без присмотра;
— во время прогулок с детьми любого возраста обращайте их внимание на работу светофоров, объясняйте значение дорожных знаков, разметки, учите их наблюдать за дорогой и предвидеть опасность;
— необходимо постоянно напоминать детям, как правильно и безопасно переходить дорогу. При этом слова должны подтверждаться личным примером!

Следует напомнить, что одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий с детьми является то, что дети в своем поведении на улице руководствуются наблюдениями за действиями взрослых в сходных ситуациях. К сожалению, эти действия не всегда бывают правильными.

Александр ЖУК,
старший ИДПС ОГАИ,
майор милиции.

 
 
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Под таким названием с 25 мая по 5 июня проводится специальное комплексное мероприятие. Его цель — выявить и устранить причины дорожно-транспортных происшествий с...
 
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