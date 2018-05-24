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Куда пойти на выходные 26 и 27 мая 2018 года в Бресте - важно
25.05.2018 10:44 — Разное | Виртуальный Брест
А пойти действительно есть куда, поэтому не зевайте, а быстренько вникайте в ситуацию, чтобы потом не хлопать ресницами - "а почему меня не предупредиииили...".
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