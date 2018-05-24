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Куда пойти на выходные 26 и 27 мая 2018 года в Бресте - важно

25.05.2018 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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А пойти действительно есть куда, поэтому не зевайте, а быстренько вникайте в ситуацию, чтобы потом не хлопать ресницами - "а почему меня не предупредиииили...".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55832.php

Куда пойти на выходные 26 и 27 мая 2018 года в Бресте - важно

Прежде всего давайте "пройдёмся" по тем событиям, которые мы освещали отдельными материалами на сайте:

А теперь, традиционно, познакомим вас с афишами из числа тех, которые нам прислали.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55832.php

Куда пойти на выходные 26 и 27 мая 2018 года в Бресте - важно


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55832.php

Куда пойти на выходные 26 и 27 мая 2018 года в Бресте - важно
 Куда пойти на выходные 26 и 27 мая 2018 года в Бресте - важно


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55832.php

Куда пойти на выходные 26 и 27 мая 2018 года в Бресте - важно


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55832.php

Куда пойти на выходные 26 и 27 мая 2018 года в Бресте - важно


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55832.php

Куда пойти на выходные 26 и 27 мая 2018 года в Бресте - важно


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55832.php

Куда пойти на выходные 26 и 27 мая 2018 года в Бресте - важно


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55832.php

Куда пойти на выходные 26 и 27 мая 2018 года в Бресте - важно


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55832.php

Куда пойти на выходные 26 и 27 мая 2018 года в Бресте - важно


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55832.php

Куда пойти на выходные 26 и 27 мая 2018 года в Бресте - важно


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55832.php

Куда пойти на выходные 26 и 27 мая 2018 года в Бресте - важно


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55832.php

Куда пойти на выходные 26 и 27 мая 2018 года в Бресте - важно
 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55832.php

Куда пойти на выходные 26 и 27 мая 2018 года в Бресте - важно


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55832.php

Куда пойти на выходные 26 и 27 мая 2018 года в Бресте - важно


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55832.php

Куда пойти на выходные 26 и 27 мая 2018 года в Бресте - важно


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55832.php

Куда пойти на выходные 26 и 27 мая 2018 года в Бресте - важно


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55832.php

Куда пойти на выходные 26 и 27 мая 2018 года в Бресте - важно


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55832.php

Куда пойти на выходные 26 и 27 мая 2018 года в Бресте - важно


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55832.php

Куда пойти на выходные 26 и 27 мая 2018 года в Бресте - важно


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55832.php

Куда пойти на выходные 26 и 27 мая 2018 года в Бресте - важно


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55832.php

Куда пойти на выходные 26 и 27 мая 2018 года в Бресте - важно

Любителям Viber: приглашаем в чат Виртуального Бреста: http://viber.com/virtualbrest

Куда пойти на выходные 26 и 27 мая 2018 года в Бресте - важно

Ищите чат в поиске пабликов по слову: Брест, или Виртуальный Брест.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55832.php

Куда пойти на выходные 26 и 27 мая 2018 года в Бресте - важноОбращаем ваше внимание, что в любое время вы можете ознакомиться с событиями в городе и области в ленте мероприятий на форуме (можно добавить своё без регистрации), в афише на главной. С акциями фирм и компаний Бреста можно ознакомиться на форуме (доступно добавление без регистрации).

Куда пойти на выходные 26 и 27 мая 2018 года в Бресте - важноТекущие "прямые линии" в Бресте можно узнать здесь.

Вы можете присылать свои события и мероприятия на почтовый ящик admin@virtualbrest.com - они обязательно будут опубликованы в ленте материалов на форуме. В афише - место только для партнёров. В подобных новостях будем собирать наиболее яркие мероприятия, присылайте, в любом случае определим куда-то. для контактов вы можете использовать viber +375297257073, skype: virtualbrest или через Вконтакте.

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Теги: Брест
 
 
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