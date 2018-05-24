 Куда пойти на выходные 26 и 27 мая 2018 года в Бресте - важно

А пойти действительно есть куда, поэтому не зевайте, а быстренько вникайте в ситуацию, чтобы потом не хлопать ресницами - "а почему меня не предупредиииили...".



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Прежде всего давайте "пройдёмся" по тем событиям, которые мы освещали отдельными материалами на сайте:

А теперь, традиционно, познакомим вас с афишами из числа тех, которые нам прислали.



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55832.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55832.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55832.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55832.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55832.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55832.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55832.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55832.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55832.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55832.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55832.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55832.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55832.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55832.php

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Любителям Viber: приглашаем в чат Виртуального Бреста: http://viber.com/virtualbrest





Ищите чат в поиске пабликов по слову: Брест, или Виртуальный Брест .



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Обращаем ваше внимание, что в любое время вы можете ознакомиться с событиями в городе и области в ленте мероприятий на форуме (можно добавить своё без регистрации), в афише на главной . С акциями фирм и компаний Бреста можно ознакомиться на форуме (доступно добавление без регистрации ).

Текущие " прямые линии " в Бресте можно узнать здесь.

Вы можете присылать свои события и мероприятия на почтовый ящик admin@virtualbrest.com - они обязательно будут опубликованы в ленте материалов на форуме . В афише - место только для партнёров . В подобных новостях будем собирать наиболее яркие мероприятия, присылайте, в любом случае определим куда-то. для контактов вы можете использовать viber +375297257073, skype: virtualbrest или через Вконтакте .

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