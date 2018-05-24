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Сеть Бош Авто Сервис в Бресте расширилась за счет присоединения к ней СТО «Акватория» - фото

25.05.2018 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сеть Бош Сервис продолжает работу по расширению своего присутствия на белорусском рынке. 24 мая марта 2018 года еще одна авторизованная станция технического обслуживания Бош Сервис появилась в Бресте, — СТО «Акватория». Таким образом, сеть Бош Авто Сервис в Бресте сегодня представлена тремя объектами.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55831.php

Сеть Бош Авто Сервис в Бресте расширилась за счет присоединения к ней СТО «Акватория» - фото

Для того, чтобы войти в международную партнерскую сеть станций технического обслуживания автомобилей Бош Авто Сервис, на СТО «Акватория» проведен целый комплекс мероприятий, обязательных для потенциальных партнеров сети в Беларуси. В перечне необходимых процедур — обучение персонала работе по стандартам сети Бош Авто Сервис, прохождение аудита качества и ряд других. Эти меры призваны гарантировать соответствие СТО «Акватория» высочайшим мировым стандартам качества в области ремонта и диагностики автомобилей, и его готовность обеспечить своим клиентам соответствующий сервис.

Эксперт по развитию сети Бош Авто Сервис в Республике Беларусь Вячеслав Савич: «Одна из наших приоритетных задач — обеспечить белорусским автомобилистам тот же уровень сервиса, который доступен в рамках сети Бош Авто Сервис в любой другой стране мира. Именно на это направлены стандарты, которые необходимо соблюсти, чтобы стать частью семьи Бош Авто Сервис. И мы рады, что c присоединением СТО «Акватория» объектов, соответствующих лучшим мировым стандартам, в Беларуси вообще и в Бресте в частности стало больше. Надеемся, что в будущем сеть Бош Авто Сервис продолжит свое развитие и пополнится новыми достойными парнерами из числа белорусских предприятий».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55831.php

Сеть Бош Авто Сервис в Бресте расширилась за счет присоединения к ней СТО «Акватория» - фото

Бош Сервис – одна из крупнейших сетей независимых СТО во всем мире, а также самая популярная сеть СТО в Европе.

 
Теги: Брест
 
 
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Сеть Бош Сервис продолжает работу по расширению своего присутствия на белорусском рынке. 24 мая марта 2018 года еще одна авторизованная станция технического...
 
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