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Виртуальная любовь. Мнимый поклонник обанкротил лунинчанку на крупную сумму

25.05.2018 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Познакомившись в соцсетях с якобы гражданином США, мать троих детей перечислила потенциальному жениху через систему Western Union 9 тысяч долларов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55830.php

Виртуальная любовь. Мнимый поклонник обанкротил лунинчанку на крупную сумму

Фото иллюстрационное с shemag.ru

Они вели переписку на английском языке, со временем больше и больше делились подробностями из личной жизни. Мужчина рассказывал о том, что он работает в крупной строительной компании, хорошо зарабатывает. Между парой установились доверительные отношения.

Как-то поклонник сообщил, что отправляется в международную командировку на Кипр, где получит крупный заработок. Это, якобы, позволит им быть вместе. В качестве подтверждения поездки прислал скрин-шоты документов.

Однако произошли «непредвиденные обстоятельства» - строитель «застрял на кипрской таможне». За помощью обратился к любимой, попросил перечислить деньги. Но на имя друга, пояснив тем, что он не резидент и не может получить перевод. Женщина тут же бросилась выручать потенциального жениха.

Он просил деньги под разными предлогами, а она брала в долг, но выполняла его прихоти. Сразу суммы были незначительными, но постепенно выросли до единовременного перевода в 3 тысячи долларов.

Когда женщину осенило и она попыталась выяснить номер паспорта возлюбленного и его адрес, он исчез.

Обманутая лунинчанка написала заявление в милицию.

- Проверку по данному факту проводит отделение уголовного розыска, - рассказал Медиа-Полесью начальник штаба Лунинецкого РОВД Александр Веренич. – К сожалению схема мошенничества здесь стандартная: знакомство, подробности личной жизни, втирание в доверие, выманивание денег. Когда объект попытался выяснить подробности об официальных докумнентах, связь оборвалась.

Александр Веренич советует гражданам быть бдительными, заводя знакомства в интернете. И уж тем более не отправлять деньги сомнительным лицам, не разглашать данные банковских карточек и другую секретную информацию.

- В интернете Вы видите только картинку, и кто на самом деле за ней скрывается, не знаете. Не говоря уже о том, какие меркантильные интересы движут человеком, вступившим с Вами в контакт.

 
Теги: знакомства
 
 
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Познакомившись в соцсетях с якобы гражданином США, мать троих детей перечислила потенциальному жениху через систему Western Union 9 тысяч долларов. Фото...
 
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