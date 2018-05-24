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26 и 28 мая в Бресте будет ограничено движение. Где и когда?

25.05.2018 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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26 мая 2018 г. с 13.00 до 14.30 часов на участке дороги по улице Московской (въезд в город Брест), проспекту Республики, улице Октябрьской революции, улице 28 Июля, улице Московской (стоянка государственного учреждения «Брестский хоккейный клуб»).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55829.php

26 и 28 мая в Бресте будет ограничено движение. Где и когда?

фото - иллюстрация

узнать почему

Также, 26 мая 2018 г. с 10.00 часов до 17.00 часов на стоянках государственного учреждения «Брестский хоккейный клуб», государственного учреждения «Брестская областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва», государственного специализированного учебно-спортивного учреждения «Брестский областной центр олимпийского резерва по водным видам спорта» со стороны улиц Московской и Шлюзовой будет ограничен въезд транспортных средств.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55829.php

26 и 28 мая в Бресте будет ограничено движение. Где и когда?

Просим заранее планировать свои маршруты движения.

28 мая 2018 г. с 9.30 до 11.00 часов по улице Ленина на участке дороги от улицы Мицкевича до проспекта П.М. Машерова будет закрыто движение транспортных средств и самоходных машин

узнать почему

Просим заранее планировать свои маршруты движения.

 
Теги: Брест
 
 
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26 мая 2018 г. с 13.00 до 14.30 часов на участке дороги по улице Московской (въезд в город Брест), проспекту Республики, улице Октябрьской революции, улице 28 Июля, улице...
 
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