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Выставка полотен Александра Рысакова открылась в Бресте - фото

25.05.2018 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Выставка художественных полотен пинского художника Александра Рысакова открылась в Выставочном зале на Советской 24 мая 2018 года.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55828.php

Выставка полотен Александра Рысакова открылась в Бресте - фото

50 работ в технике масляной живописи украсили стены выставочного зала. Здесь – портреты и натюрморты, городские пейзажи и многофигурные композиции.

В картины хочется всмотреться, разглядеть лепестки роз и подсолнухов, понять почти фотографическую точность женских лиц, увидеть отражение заката на стенах старинных городских зданий, прикоснуться к струнам скрипки и ощутить аромат винограда.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55828.php

Выставка полотен Александра Рысакова открылась в Бресте - фото

Александр Рысаков родился в России, Пермь, но живет в Беларуси. Работы художника разглядывали зрители «Славянского базара» в Витебске, посетители экспозиций международных фестивалей искусств в Катаре, Музея Белорусского Полесья и Дворца Бутримовичей в Пинске. Работы художника находятся в частных коллекциях русских, европейских и американских любителей живописи.

 
Теги: Витебск
 
 
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Выставка художественных полотен пинского художника Александра Рысакова открылась в Выставочном зале на Советской 24 мая 2018 года. 50 работ в технике масляной...
 
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