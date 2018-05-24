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Выставка полотен Александра Рысакова открылась в Бресте - фото
25.05.2018 10:44 — Разное | Виртуальный Брест
Выставка художественных полотен пинского художника Александра Рысакова открылась в Выставочном зале на Советской 24 мая 2018 года.
50 работ в технике масляной живописи украсили стены выставочного зала. Здесь – портреты и натюрморты, городские пейзажи и многофигурные композиции.
В картины хочется всмотреться, разглядеть лепестки роз и подсолнухов, понять почти фотографическую точность женских лиц, увидеть отражение заката на стенах старинных городских зданий, прикоснуться к струнам скрипки и ощутить аромат винограда.
Александр Рысаков родился в России, Пермь, но живет в Беларуси. Работы художника разглядывали зрители «Славянского базара» в Витебске, посетители экспозиций международных фестивалей искусств в Катаре, Музея Белорусского Полесья и Дворца Бутримовичей в Пинске. Работы художника находятся в частных коллекциях русских, европейских и американских любителей живописи.
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Выставка художественных полотен пинского художника Александра Рысакова открылась в Выставочном зале на Советской 24 мая 2018 года. 50 работ в технике масляной...
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