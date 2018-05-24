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Байкеры со всей Беларуси и из других стран съедутся на фестиваль в Бресте

25.05.2018 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Бресте 25-27 мая пройдет Международный байк-фестиваль, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55827.php

Байкеры со всей Беларуси и из других стран съедутся на фестиваль в Бресте

Мотофест пройдет в областном центре уже в 18-й раз. С каждым годом его география расширяется. Организаторы ожидают, что участниками мероприятия станут более 10 тыс. человек. Они съедутся со всех регионов Беларуси. Также о своем приезде заявили байкеры из Латвии, Эстонии, Польши, Великобритании, Швеции, Германии, Чехии, России, Украины. "В этом году введен десятидневный безвизовый режим, мы ожидаем большое количество иностранцев, в первую очередь со стороны Польши. Кроме того, зарегистрировалось очень много жителей стран Балтии", - отметили организаторы.

Расположатся участники недалеко от Бреста, в лагере "Орленок". В день приезда гостей ожидает шестичасовой концерт. Более насыщенная программа запланирована на 26 мая. Ближе к полудню мотоциклисты соберутся на площадке у аэропорта, а оттуда колонна направится в Брест. В этом году привычный маршрут парада претерпел изменения, поскольку на Кобринском путепроводе и Варшавском шоссе ведутся ремонтные работы.

Байкеры проедут по трассе М1, ул. Московской, свернут на пр. Республики, оттуда направятся на ул. Октябрьской Революции и ул. 28-го июля. Сделав полукруг, мотоциклисты выедут на ул. Московскую и финишируют на парковке у Ледового дворца. Именно на этой площадке брестчане смогут пообщаться с любителями двухколесного транспорта, познакомиться с различными моделями мотоциклов, принять участие в конкурсах. Публику будут развлекать Брестский городской духовой оркестр, ВИА "Песняры". По возвращении в лагерь байкеров ожидает еще один концерт. Изюминкой вечера станет пиротехническое шоу с музыкальным сопровождением - салют продлится около 20 минут.

Организаторами международного форума мотоциклистов выступают брестский мотоклуб "Золотое крыло", Брестские областной и городской исполкомы.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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В Бресте 25-27 мая пройдет Международный байк-фестиваль, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы. Мотофест пройдет в областном центре уже в 18-й раз. С каждым...
 
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