Белстат: зарплаты в Слуцком и Солигорском районах растут второй месяц подряд





После снижения в январе и феврале средние заработные платы работников Минской области вот уже второй месяц подряд демонстрируют рост. Такие данные приводит Белстат.

На Минщине по итогам апреля 2018 средняя заработная плата работников выросла с 895,2 до 922,0 рублей.

В Слуцке средняя номинальная начисленная заработная плата в апреле составила 744,3 рублей (в марте было 725,5), в Солигорске - 1 357,6 рублей (1 321,9 в марте), в Любанском и Стародорожском районах - 675,4 и 748,8 рублей (647,1 и 690,3 за март соответственно).

Напомним, в разрезе статистики по отраслям деятельности за первый квартал оказалось, что сильнее всего повышаются заработные платы в сфере государственного управления.

Slutsk-Gorod.by