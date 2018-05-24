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Белстат: зарплаты в Слуцком и Солигорском районах растут второй месяц подряд
25.05.2018 — Разное | Слуцк Город
После снижения в январе и феврале средние заработные платы работников Минской области вот уже второй месяц подряд демонстрируют рост. Такие данные приводит Белстат.
На Минщине по итогам апреля 2018 средняя заработная плата работников выросла с 895,2 до 922,0 рублей.
В Слуцке средняя номинальная начисленная заработная плата в апреле составила 744,3 рублей (в марте было 725,5), в Солигорске - 1 357,6 рублей (1 321,9 в марте), в Любанском и Стародорожском районах - 675,4 и 748,8 рублей (647,1 и 690,3 за март соответственно).
Напомним, в разрезе статистики по отраслям деятельности за первый квартал оказалось, что сильнее всего
Slutsk-Gorod.by
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После снижения в январе и феврале средние заработные платы работников Минской области вот уже второй месяц подряд демонстрируют рост. Такие данные приводит...
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