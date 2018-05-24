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Осторожно – фальшивка!

25.05.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Осторожно – фальшивка!
В настоящее время продолжают регистрироваться факты предоставления гражданами для обмена в пунктах обмена валют и банковских учреждениях на территории Республики Беларусь иностранных денежных средств, ввезенных с территории других государств, полученных в качестве оплаты за реализованные товары и услуги.

В качестве мест и обстоятельств получения гражданами вышеуказанных поддельных денежных знаков, предоставленных для обмена, доминируют факты реализации сельскохозяйственной продукции на рынках г. Москва Российской Федерации.

Указанные выше факты могут причинить вред не только экономической безопасности государства, но и наносят материальный ущерб самим гражданам, которым в качестве оплаты за границей передали иностранные поддельные денежные знаки, которые не имеют никакой ценности.

В связи с изложенным органы внутренних дел Республики Беларусь рекомендуют гражданам, выезжающим в страны ближнего и дальнего зарубежья, в случае реализации на их территории каких-либо товарно-материальных ценностей, получения иностранной валюты в качестве оплаты труда либо обмене валюты «с рук» внимательно относится к проверке полученных банкнот на подлинность, а также по возможности прибегать к помощи банковских учреждений при совершении каких-либо сделок за границей в проверке подлинности иностранной валюты.

Кроме того, необходимо отметить, что законодательством Республики Беларусь предусмотрена уголовная ответственность за изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег, в том числе и за действия, направленные на избавление от поддельных денег путем их сбыта другим гражданам, юридическим лицам либо обмена в специализированных учреждениях, когда факт подделки данных денег для лица сбывающего стал известен позже времени получения поддельных денег в качестве оплаты.

В соответствии со ст. 221 Уголовного кодекса Республики Беларусь за указанные выше преступления предусмотрено лишение свободы на срок от 2 до 15 лет с конфискацией имущества.

В. АНИСЕНКО, старший оперуполномоченный ГБЭП КМ Хойникского РОВД.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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