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Лукашенко объявил замечания главам двух облисполкомов
Замечания объявлены председателям Витебского и Могилевского облисполкомов Николаю Шерстневу и Владимиру Доманевскому за невыполнение поручений президента о своевременной выплате зарплаты.
Соответствующее распоряжение было подписано главой государства, передает
Шерстнев и Доманевский назначены на свои посты в 2014 году.
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Замечания объявлены председателям Витебского и Могилевского облисполкомов Николаю Шерстневу и Владимиру Доманевскому за невыполнение поручений президента о...
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