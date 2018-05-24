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Лукашенко объявил замечания главам двух облисполкомов

25.05.2018 10:34 — Разное | БДГ  
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Замечания объявлены председателям Витебского и Могилевского облисполкомов Николаю Шерстневу и Владимиру Доманевскому за невыполнение поручений президента о своевременной выплате зарплаты.
 
Соответствующее распоряжение было подписано главой государства, передает БЕЛТА со ссылкой на прес-службу президента.
 
Шерстнев и Доманевский назначены на свои посты в 2014 году.
 
 
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Замечания объявлены председателям Витебского и Могилевского облисполкомов Николаю Шерстневу и Владимиру Доманевскому за невыполнение поручений президента о...
 
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