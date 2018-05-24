



Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в апреле 2018 года составила 921 рубль. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.

Больше всего заработали в апреле жители Минска (номинальная начисленная зарплата составила 1275,3 рублей), на втором месте – Минская область (922 рубля), на третьем – Гомельская (836,1 рубля), далее следуют Гродненская область (794,6 рубля), Брестская (794 рубля), Витебская (782,8 рубля). Меньше всего заработали жители Могилевской области (775,7 рубля).

Напомним, что в марте номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси составила 926,8 рублей.