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Добрались ли белорусы до обещанных по "пяццот" в апреле 2018 года?
25.05.2018 10:43 — Разное | Ежедневник
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в апреле 2018 года составила 921 рубль. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.
Больше всего заработали в апреле жители Минска (номинальная начисленная зарплата составила 1275,3 рублей), на втором месте – Минская область (922 рубля), на третьем – Гомельская (836,1 рубля), далее следуют Гродненская область (794,6 рубля), Брестская (794 рубля), Витебская (782,8 рубля). Меньше всего заработали жители Могилевской области (775,7 рубля).
Напомним, что в марте номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси составила 926,8 рублей.
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Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в апреле 2018 года составила 921 рубль. Об этом сообщили в Национальном...
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