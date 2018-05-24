5 мифов о пиратском софте



Фото с сайта goldrybak.ru

О нелицензионных программах бытует немало мифов и многие компании не знают о реальных угрозах их использования. О том, какие последствия установки пиратского софта могут быть, рассказал директор по кибербезопасности и программным активам Microsoft в СНГ Дмитрий Береснев.

— Сегодня пиратство — это полноценная бизнес-индустрия, в которой вращаются многомиллиардные суммы: в 2017 году европейские организации, которые пользовались нелегальным софтом, понесли ущерб в € 51 млрд.

По данным ассоциации BSA, которая проводит международные исследования пиратского рынка, лидерами по использованию контрафактного ПО являются страны Латинской Америки и СНГ. Так, самый высокий уровень пиратства наблюдается в Венесуэле (88% программного обеспечения, установленного на корпоративных и домашних компьютерах, не лицензировано), Армении и Молдове (86%), Беларуси (85%), Грузии (84%).



Дмитрий Береснев. Фото предоставлено экспертом

Самым низким уровнем пиратства может похвастаться США: по данным BSA за прошлый год, доля нелегального ПО в стране составила 17%. Невысокие показатели наблюдаются в Германии и Великобритании: в этих странах контрафактный софт установили 22% пользователей. По результатам исследования ассоциации BSA, в мире доля нелегального программного обеспечения составляет 40%.

Мифы о компьютерном пиратстве

Миф 1. Считается, что наказание за нарушение авторских прав несет только владелец нелегальных интернет-ресурсов. На самом деле, ответственность несут все: те, кто создает нелегальные версии программных продуктов, те, кто их распространяет, и те, кто использует. Поэтому, скачивая нелицензионный софт в интернете, любой пользователь автоматически превращается в правонарушителя.

Миф 2. Многие уверены: если доказать, что скачали пиратский софт по ошибке, можно миновать наказания — якобы, отсутствие прямого умысла на нарушение авторских прав освобождает от ответственности. В действительности закон предусматривает различное наказание за преступление, совершенное с прямым или косвенным умыслом. Однако считается, что пользователь не мог не знать о том, что устанавливает программное обеспечение нелегально. Поэтому избежать ответственности за нарушение авторских прав не удастся.

Миф 3. Руководители фирм, использующих нелицензионный софт, ошибочно полагают, что изъять компьютеры с контрафактными программами могут только по решению суда. Следовательно, до этого времени можно уничтожить улики и факт пиратства не смогут доказать. Это не более, чем миф: изъять компьютеры сотрудники правоохранительных органов вправе в момент проведения проверки.

Миф 4. Некоторые пользователи воспринимают хакеров как «воинов добра и света», которые совершенно бескорыстно помогают получить дорогостоящие программы бесплатно. Возможно несколько лет назад так оно и было. Но сегодня все коренным образом изменилось: пиратство — это многомиллионная преступная индустрия, которая направлена на похищение пользовательских данных и получение финансовой прибыли.

Миф 5. Считается, что гораздо проще скачать программу посредством торрента, чем с официального сайта разработчика. Те, кто так думают, скорее всего, даже не пытались туда заглянуть.



Фото с сайта stv24.tv

Обычно программу можно купить как любой другой товар в интернет-магазине. Процедура такая же: вы выбираете продукт и отправляете его в корзину, затем нажимаете кнопку «Оформить заказ».

Особенности рынка СНГ

Почему уровень пиратства на постсоветском пространстве гораздо выше, чем, скажем, в европейских странах? Я бы обозначил пять основных причин.

1. Бытует стереотип: лицензионное ПО — это дорого. Многие воспринимают эту установку как аксиому и идут по пути наименьшего сопротивления — ищут возможность скачать нужный продукт бесплатно. Список опасностей такого ПО огромен: это и уничтожение личных данных, и взлом банковских счетов, и заражение компьютера опасными вирусами, которые не поддаются лечению. Огромные потери влечет за собой утечка данных, которая нередко становится результатом применения контрафактного софта.

Кроме того, установка и использование нелицензионного ПО влечет за собой огромные штрафы — ущерб для корпоративных пользователей в Европе достигает сотен миллионов долларов.

Крупный российский холдинг «ФИНАМ» провел собственное исследование, в ходе которого выяснилось, что, если бы компания использовала пиратский софт, ущерб составил бы около 8 миллионов долларов, что в несколько раз превысило бы стоимость легальных продуктов.

2. В странах бывшего СССР пользователи не привыкли рассматривать информацию, которая есть в сети как что-то, за что нужно платить. Это касается не только компьютерных программ, но и музыки, фильмов, книг.

3. Из-за непонимания юридических тонкостей многие пользователи не подозревают о том, что устанавливать и использовать нелегальные программы запрещено законом. Использование нелицензионных программных продуктов на домашних и офисных компьютерах приравнивается к серьезным административным правонарушениям, ответственность за которое предусмотрена различными статьями закона.

4. Некоторые пользователи считают, что бесплатным пиратским софтом можно воспользоваться в качестве пробной версии, а если понравится — приобрести лицензионную программу. Смысла в этом нет: для абсолютного большинства современных программных продуктов предусмотрен тестовый период, которого хватает для того чтобы ознакомиться с функциями ПО и понять, нужно оно вам или нет.

Закон против пиратства

Как я уже сказал, компьютерное пиратство — это нарушение авторских прав разработчика программных продуктов.

Бытует миф: за установку и использование пиратского софта могут наказать только директоров фирм и системных администраторов — рядовых пользователей закон о нарушении авторских прав не касается. На самом деле, это не так: если на компьютере установлена хотя бы одна контрафактная программа, вас могут наказать вне зависимости от того, где вы ею пользуетесь — в офисе или дома.

Так, в Беларуси за установку и использование нелегального ПО предусмотрены крупные штрафы — до 500 базовых величин (около $ 6000) в зависимости от размера нанесенного ущерба. Если пользователь повторно нарушает авторские права разработчика, его могут лишить свободы на срок до 5 лет.



Фото предоставлено экспертом

В России «пираты» несут административную, гражданскую или уголовную ответственность. Минимальный штраф для физического лица составляет 2000 российских рублей (около $ 30) с конфискацией оборудования, для юридического — 40 000 российских рублей (около $ 660) с конфискацией. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы сроком до 2 лет.

Например, в Германии за установку пиратского софта предусмотрены внушительные штрафы. Если пользователь нарушил закон впервые, он обязан заплатить штраф в размере € 1000. При повторных нарушениях сумма увеличивается до € 50 тыс.

Например, мы за последний год мы столкнулись с ситуациями, когда на устройствах, выставленных на продажу, было установлено пиратское программное обеспечение. Поступая таким образом, продавец подводит под статью закона и себя, и покупателя: наказание предусмотрено не только за распространение и установку, но и за использование контрафактного софта.

Государственные органы проводят проверки компаний на предмет использования нелицензионного программного обеспечения. Недавно состоялись судебные заседания по искам компании Microsoft. Ответчиками выступали крупные белорусские организации, сотрудники которых пользовались нелегальными программными продуктами. В результате контрафактный софт был конфискован, а компаниям пришлось выплатить крупные штрафы.

Угрозы «пиратского» софта

Использование пиратских программ помимо наказания за нарушение авторских прав влечет за собой множество неприятных последствий.

1. Нелицензионное программное обеспечение в большинстве случаев содержит вредоносные коды, из-за которых пользователь может потерять важные данные, вернуть которые будет невозможно. Приведу цифры из отчета IDC: 61% предустановленных нелегальных продуктов заражены вирусами. 36% софта с веб-сайтов содержит трояны. 20% нелицензионных дисков могут заразить компьютер вредоносным кодом.



Фото с сайта sputnik.by

Мы провели эксперимент: детально изучили пиратские версии Windows и насчитали 63 вредоносные модификации операционной системы, с помощью которых злоумышленники похищают данные, криптовалюту, используют компьютеры для рассылки спама и вирусов.

2. Похищенные данные киберпреступники используют для взлома социальных сетей, почтовых клиентов и даже банковских счетов — в результате пользователь может потерять большие деньги.

3. С помощью контрафактного софта, установленного на корпоративных компьютерах, злоумышленники «прикарманивают» клиентские базы и рассылают на почтовые адреса спам.

4. Нелегальные программы содержат в себе множество опасных вирусов, которые могут нарушить работу компьютера. Например, к компьютеру могут организовать удаленный доступ, и с его помощью организовать DDOS-атаки на других пользователей по всему миру, или вовсе вывести его из строя и потребовать выкуп за восстановление данных.

В качестве резюме

Меня часто спрашивают: можно ли полностью искоренить пиратство. Абсолютно уверен — можно. У нас, например, есть свой план действий по нескольким направлениям. Так, например, мы организуем образовательные мероприятия, цель которых — объяснить пользователям, какие риски несет пиратский софт, и рассказать о преимуществах лицензионного ПО. Или проводим работу с государственными и правоохранительными органами, которые включаются в борьбу за авторские права разработчиков компьютерных программ.

Хочу отметить, что пиратство как явление полностью исчезнет лишь тогда, когда пользователи будут четко осознавать, установить контрафактный софт — все равно что впустить в квартиру вора. Таким образом вы помогаете злоумышленникам достичь преступных целей и ставите под угрозу свои личные данные.