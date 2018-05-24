Проект дома на улице Грибоедова, вызвавшего недовольство витеблян, изменят

Управление капитального строительства Витебска объявило тендер на внесение изменений в проектную документацию жилого дома на улице Грибоедова, строительство которого вызвало недовольство соседей , проживающих на Суворова, 41.





Напомним, жители дома № 41 на улице Суворова беспокоились, что из-за новой многоэтажки их и без того небольшой двор еще больше «урежут» и он станет проходным. В итоге жильцы добились от местной власти приостановки строительства «спорного» дома.

Кроме того, городская прокуратура установила, что при проведении обсуждения проекта строительства дома на улице Грибоедова отдел архитектуры и градостроительства горисполкома допустил нарушение законодательства.

По документам тендера, в доме уберут одну секцию, а помещение теплопункта разместят в другой секции. Благоустройство двора теперь предусматривает появление парковки и детской площадки. Решение горисполкома также предписывает максимально сохранить на территории зеленые насаждения.

Изменения в проект должны быть готовы к 29 июня. Оплачиваются работы из собственных средств УКС, ориентировочная стоимость разработки составляет 35 тысяч рублей.

Главный архитектор Витебска Игорь Кадушко сообщил «Витебскому курьеру», что «конфликт разрешился, и жильцы дома остались довольны новым проектом».