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Проект дома на улице Грибоедова, вызвавшего недовольство витеблян, изменят

25.05.2018 10:58 — Разное | Tut.by  
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Управление капитального строительства Витебска объявило тендер на внесение изменений в проектную документацию жилого дома на улице Грибоедова, строительство которого вызвало недовольство соседей, проживающих на Суворова, 41.


Напомним, жители дома № 41 на улице Суворова беспокоились, что из-за новой многоэтажки их и без того небольшой двор еще больше «урежут» и он станет проходным. В итоге жильцы добились от местной власти приостановки строительства «спорного» дома.

Кроме того, городская прокуратура установила, что при проведении обсуждения проекта строительства дома на улице Грибоедова отдел архитектуры и градостроительства горисполкома допустил нарушение законодательства.

По документам тендера, в доме уберут одну секцию, а помещение теплопункта разместят в другой секции. Благоустройство двора теперь предусматривает появление парковки и детской площадки. Решение горисполкома также предписывает максимально сохранить на территории зеленые насаждения.

Изменения в проект должны быть готовы к 29 июня. Оплачиваются работы из собственных средств УКС, ориентировочная стоимость разработки составляет 35 тысяч рублей.

Главный архитектор Витебска Игорь Кадушко сообщил «Витебскому курьеру», что «конфликт разрешился, и жильцы дома остались довольны новым проектом».

 
Теги: Витебск
 
 
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В доме уберут одну секцию, а помещение теплопункта разместят в другой секции. Благоустройство двора теперь предусматривает появление парковки и детской площадки....
 
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