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Под Ганновером столкнулись четыре фуры. Погиб дальнобойщик из Беларуси

25.05.2018 10:56 — Разное | Tut.by  
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Один человек погиб и еще четыре получили травмы в результате аварии, которая произошла утром 24 мая на трассе А2 недалеко от Брауншвейга (Германия).


Фото: Thomas Freiberg, news38.de

Как сообщает news38.de, водитель польской фуры ехал по трассе А2 в направлении Ганновера и на полном ходу врезался в стоящий впереди в пробке грузовик. От удара последний продвинулся вперед и серьезно повредил еще две фуры. Разлетевшимися обломками зацепило и одну лешковушку.


Фото: Thomas Freiberg, news38.de

В результате ДТП водитель польской фуры от полученных травм умер на месте происшествия. Также в аварии травмы получили еще четыре человека, один из них — серьезные.

По информации AutoGrodno, погибший мужчина — гродненец, работавший в Польше.

Это не первая подобная трагедия на этой дороге. Немецкая автомагистраль А2 соединяет Берлин и Дортмунд и проходит вблизи важных немецких городов — Ганновер и Магдебург. Многие дальнобойщики отмечают, что движение на трассе осложнено многочисленными ремонтами. Из-за дорожных работ на трассах нередко образовываются заторы и пробки. Не все водители вовремя реагируют на препятствия, и происходят аварии.

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Также в аварии травмы получили еще четыре человека, один из них - серьезные.
 
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