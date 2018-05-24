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Под Ганновером столкнулись четыре фуры. Погиб дальнобойщик из Беларуси
Один человек погиб и еще четыре получили травмы в результате аварии, которая произошла утром 24 мая на трассе А2 недалеко от Брауншвейга (Германия).
Как сообщает
В результате ДТП водитель польской фуры от полученных травм умер на месте происшествия. Также в аварии травмы получили еще четыре человека, один из них — серьезные.
По информации
Это не первая подобная трагедия на этой дороге. Немецкая автомагистраль А2 соединяет Берлин и Дортмунд и проходит вблизи важных немецких городов — Ганновер и Магдебург. Многие дальнобойщики
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Также в аварии травмы получили еще четыре человека, один из них - серьезные.
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