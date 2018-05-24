Мирко Иванич отказался от вызова в сборную Черногории

Полузащитник БАТЭ Мирко Иванич рассказал, что отказался от вызова в сборную Черногории на товарищеские матчи.



Мирко Иванич забивает минскому «Динамо». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Недавно вас снова вызвали в сборную Черногории.

— Да, но я туда не поеду. У нас спарринги с Боснией и Словенией 28 мая и 2 июня. А как раз в эти дни БАТЭ сыграет с «Ислочью» и «Городеей». Поэтому остаюсь в клубе. В сборной к этому отнеслись нормально. Наш тренер все понимает. Тем более, что это не фиксированные даты УЕФА. Так что никаких проблем, — сказал Мирко Иванич.