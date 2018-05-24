Наш велотрэш.​ Как ужиться велосипедистам, пешеходам и автомобилистам?

С приходом тепла на улицах появляется все больше велосипедистов. Одни из них пользуются своим «двухколесным другом» исключительно для развлечения, изредка катаясь по безопасным маршрутам, а для других велосипед – это средство передвижения, которое может использоваться ежедневно и даже стать заменой автомобилю.

Однако далеко не каждый, кто считает себя полноценным участником дорожного движения, понимает, что должен следовать установленным правилам и нести за свои действия ответственность.

Безопасность превыше всего

К сожалению, не каждый велолюбитель, открывая сезон, обновляет в своей памяти требования ПДД. А некоторые и вовсе их никогда не читали, считая, что раз они ездят преимущественно по тротуарам среди пешеходов, то правила их не касаются. Сотрудники ГАИ уверяют: зачастую такое отношение становится источником многих проблем на дорогах.

Конфликты велосипедистов с пешеходами и автомобилистами – не редкость. И хотя обычно все ограничивается лишь косыми взглядами и недовольным бормотанием, бывают случаи, которые приводят к серьезным ДТП и травмам. Важно понимать, что на данный момент в нашей стране культура велодвижения лишь развивается, поэтому всем участникам дорожного движения нужно соблюдать осторожность и уважать друг друга.

Как отмечает начальник отдела агитации и пропаганды (ОАиП) ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей ЗАРАНИК, велосипедисты не всегда отдают себе отчет в том, что езда на данном транспортном средстве достаточно опасна. Ведь в случае столкновения они практически ничем не защищены. Поэтому еще перед началом движения нужно позаботиться о своей безопасности: проверить исправность велосипеда, фар и звонка, должным образом экипироваться, обязательно надеть шлем, проверить наличие световозвращателей, отрегулировать зеркало заднего вида.

Может ли взрослый научиться ездить на велосипеде? Подробнее

Причина конфликта

Очень часто серьезным поводом для конфликта на дороге становится выезд велосипедиста на проезжую часть. По словам сотрудников ГАИ, в ПДД прописано, что движение велосипедистов должно осуществляться по велосипедной дорожке, а если она отсутствует, то разрешено движение по тротуару, пешеходной дорожке или обочине. При этом они не должны угрожать безопасности пешеходов.

Ехать по проезжей части велосипедистам разрешается лишь в том случае, когда предназначенные для них элементы дороги отсутствуют. Но даже так они должны двигаться в один ряд не дальше одного метра от правого края проезжей части. Выехать дальше разрешается лишь для объезда препятствия и в разрешенных случаях поворота налево или разворота, а при наличии линии горизонтальной дорожной разметки, обозначающей ее край, эта линия должна располагаться слева от велосипедиста, отметил Сергей Зараник.

К проблемным ситуациям также приводит неправильное пересечение велосипедистом пешеходного перехода. Нежелание снижать скорость и спешиваться там, где нет разметки, которая позволяет велолюбителям этого не делать, может привести к плачевным последствиям.

«На дороге велосипедисты приравниваются к пешеходам. Нужно понимать, что спешиваться необходимо для безопасности. Но часто мы видим совсем другую картину. Велосипедисты даже не смотрят по сторонам, проезжая пешеходный переход: видимо, уверены, что имеют преимущество», – отметил начальник ОАиП ГАИ ГУВД.

К слову, спешиваться нужно правильно. Велосипед следует вести слева от себя. Тогда им можно прикрыться или легко отбросить его в случае ДТП.

Также велосипедистам нужно помнить и о том, что за свои неверные действия они могут ответить перед законом. За выезд на проезжую часть без необходимости, пересечение пешеходного перехода, не спешиваясь, где разметкой не предусмотрена такая возможность, они могут получить предупреждение или штраф в размере от 1 до 3 базовых величин.

Уважайте друг друга

С появлением большого количества велосипедистов на улицах автомобилистам необходимо быть внимательнее обычного. Нужно понимать: хотя велосипедист и должен знать свои обязанности, он не всегда им следует. Поэтому, например, подъезжая к пешеходному переходу, нужно пропустить велосипедиста в любом случае, независимо от того, спешился он или нет. За непропуск велосипедиста на пешеходном переходе водитель может получить предупреждение или штраф от одной до пяти базовых величин.

Крути педали. Правила безопасной езды на велосипеде Подробнее

Как «АиФ» сообщила Вероника РОМАНЬКОВА, старший инспектор ОАиП ГАИ ГУВД, автомобиль - объект повышенной опасности. Самое главное для водителя – обеспечение безопасности дорожного движения. Владения навыками управления транспортным средством на хорошем уровне не всегда достаточно. Придется также научиться отслеживать поток, предсказывать его поведение, быть видимым, избегать «мертвых зон» и всегда иметь наготове запасной вариант для предотвращения ДТП. Необходимо знать о возможных опасностях, которые могут подстерегать в различных ситуациях, и в такие моменты быть предельно внимательными.

Одним из важнейших критериев безопасности всех участников дорожного движения является не только соблюдение ПДД, но также взаимопонимание и взаимоуважение. Если об этом помнить всегда, вероятность попадания в аварию сводится к минимуму.