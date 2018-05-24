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Правоохранители пресекли крупный канал поставки гашиша из России
25.05.2018 11:07 — Разное | Аргументы и факты
Утром 24 мая сотрудники правоохранительных органов задержали в лесу возле деревни Копище Минского района гражданина России 1990 года рождения, пишет
Житель Санкт-Петербурга организовал крупный канал поставки гашиша в Беларусь. В лесопарковой зоне мужчина сделал шесть тайников, в которых разместил 800 г гашиша.
В отношении россиянина возбуждено уголовное дело.
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В отношении россиянина возбуждено уголовное дело.
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