Навсегда сохранить правдивую историю





Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы.

Этот праздник пронизан сильными эмоциями и чувствами: горечью утраты миллионов невинных жизней, радостью освобождения от фашистского гнета, осознанием хрупкости мира и ответственности за него», — говорится в поздравлении. «Мы навсегда сохраним правдивую историю той войны. Передадим будущим поколениям понимание того, что единство, вера в себя и истинная любовь к Родине — надежная защита от любой угрозы. Мужество, несгибаемость воли и патриотизм народа-победителя навеки останутся символом нашего национального самосознания», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Отдельную благодарность глава государства выразил ветеранам. «Ваш подвиг будет жить в наших сердцах как великий дар — возможность свободно трудиться на родной земле, воспитывать детей и внуков на идеалах добра, честности и справедливости», — обратил внимание Президент.

Александр Лукашенко возложил венок к монументу Победы в Минске. Цветы к монументу также возложили сыновья Главы государства. Были возложены венки от республиканских органов государственного управления, Национального собрания Беларуси, судов, Совета безопасности и Вооруженных Сил, правоохранительных органов, молодежных и общественных объединений, Исполнительного комитета СНГ, представителей иностранного дипломатического корпуса, Белорусской православной и Римско-католической церквей.

Во время торжественного мероприятия память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания. Торжественным маршем перед участниками мероприятия прошла сводная рота и оркестр почетного караула Минской военной комендатуры.

Затем на площади Победы состоялось праздничное театрализованное представление.

После завершения официальной части торжественной церемонии Александр Лукашенко тепло пообщался с ветеранами, пришедшими на мероприятие жителями и гостями столицы, приветствовал представителей дипломатического корпуса.

Участники Великой Отечественной войны, беседуя с Президентом, отмечали спокойствие, которое царит в Беларуси на фоне других стран. «Пока мы будем ценить это спокойствие, оно у нас будет. Как только мы забудем о том, что оно должно быть, мы его потеряем. А потеря спокойствия, вы знаете, к чему сегодня приводит», — сказал Александр Лукашенко. Глава государства еще раз выразил ветеранам слова признательности за вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков и Великую Победу, пожелал долгих лет жизни.

Беседуя с представителями иностранного дипкорпуса, Президент поздравил их с праздником Победы, отметив, что он общий для многих государств. Он также выразил надежду, что вооруженные и политические конфликты, которые сегодня происходят между некоторыми странами, будут остановлены в скором будущем.

(По материалам БЕЛТА)

http://www.belta.by/president/view/lukashenko-poterjat-pamjat-o-velikoj-otechestvennoj-vojne-nevozmozhno-pri-ljuboj-vlasti-301995-2018/