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25 мая в Беларуси проходит Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Сделаем лето безопасным вместе!»

25.05.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
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25 мая в Беларуси проходит Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Сделаем лето безопасным вместе!»Уважаемые взрослые!
Госавтоинспекция напоминает, что безопасность ребенка зависит от постоянного внимания каждого из нас.
Во время летних каникул не оставляйте детей без присмотра, при необходимости воспользуйтесь услугами школьных или летних оздоровительных лагерей. Контролируйте досуг детей-подростков, не допускайте управления ими мотоциклами и другими транспортными средствами.
Уважаемые водители!
Не забывайте использовать ремни безопасности и обязательно напоминайте об их использовании своим пассажирам. Помните, что детей в возрасте до 12-ти лет необходимо перевозить с использованием детских удерживающих устройств.
Уважаемые участники дорожного движения!
Будьте предельно внимательными за рулем, особую осторожность проявляйте при подъезде к местам возможного появления юных участников дорожного движения. Будьте внимательны, подъезжая к пешеходным переходам.
Помните только МЫ сами несём ответственность за жизни и здоровье наших детей! Будьте примером своему ребёнку!

В. МИЛОСЕРДОВ,

начальник отделения ГАИ РОВД.

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