Жестокий аванс

Об итогах «черной» бухгалтерии

Елена БЕГУНОВА

Опубликовано: 24 мая 08:27 Источник: Газета «Рэспублiка»



В Шумилинском районе за полтора года возбуждено 10 уголовных дел в отношении бухгалтеров сельхозпредприятий. Все по одной статье — за служебный подлог. Кто-то уже осужден, кто-то ждет передачи дела в суд. Что же они нарушили «дружно хором» и какой заразной болезни массово подверглись? Почему выставлять «диагнозы» пришлось отделу по борьбе с экономическими преступлениями?

Искать ответы на эти вопросы журналиста «Рэспублікі» заставил звонок 22-летнего Василия Найденка. До начала августа прошлого года молодой человек работал в КУСХП «Мишневичи». Печальная история начинающего, но так и не состоявшегося специалиста агропромышленного комплекса во многом показательна. Может быть, именно в ней и следует искать ответ на вопрос: почему молодежь не задерживается на селе?

Итак, Василий сам из Миорского района. Окончил Полоцкий аграрно-экономический колледж. Получил специальность техника-программиста. А так как параллельно прошел полуторагодовые бухгалтерские курсы, его распределили главным (!) бухгалтером в «Мишневичи». Без нужного уровня образования, без опыта работы. Может быть, парень обладал сверхъестественными способностями? Да нет. Признается: учился так себе. Почему согласился занять столь ответственную должность? Был поставлен перед выбором: отправляться по обязательному распределению или выплачивать государству расходы на обучение — около 9 тысяч рублей.

Сейчас размышляет: если бы знал тогда, чем все это закончится, бежал бы от этого распределения без оглядки. Но не знал. И даже думать не мог. В итоге получилось, что совсем не сэкономил. И два положенных года отработал, и по суду теперь 300 базовых штрафа нужно выплатить — это более 7 тысяч рублей.

Как так получилось? Нет, руки, как признается вчерашний молодой специалист, ему никто не выкручивал, заставляя нарушать закон. Но начальство ставило перед фактом: заработную плату людям нужно выплатить любым способом. Несмотря на то, что на расчетном счете предприятия денег — кот наплакал. «Любой способ» с молчаливого согласия руководства (конечно же, устного) уже апробировали в других хозяйствах. Вот почему количество бухгалтеров, обвиняемых сегодня в служебном подлоге, превышает количество хозяйств, действующих в районе. То есть люди менялись, а преступная схема оставалась. Заработную плату выплачивали без перечисления обязательных взносов в Фонд социальной защиты населения и налоговых платежей. В банк же отчитывались «по полной», фальсифицируя данные: якобы с бюджетом рассчитались.

Знал ли молодой специалист Василий Найденок о том, что налоги и Фонд соцзащиты — это святое? Предполагал ли, насколько серьезна ответственность за такие махинации? Парнишка теряется от вопроса: ему обещали, что в случае проверки дадут штраф максимум две базовые. А если он этого не сделает — десятки людей останутся без зарплаты. Как можно ослушаться?

В прокуратуре Витебской области объяснили, чем вызвано такое усердие руководителей сельхозпредприятий. Шумилинский район — один из самых проблемных по выплате зарплаты. На 11 мая больше половины сельхозорганизаций не смогли погасить свои долги перед людьми.

Но, согласитесь, это все равно никому не дает права вынуждать подчиненных бухгалтеров нарушать закон! Было бы наивно предполагать, что все 10 специалистов из Шумилинского района добровольно рисковали своим семейным благополучием и репутацией, предоставляя ложные сведения. Значит, не смели отказаться. Так почему бы сегодня не призвать к ответственности и тех, кто стоит за их спинами? Тревожно, что по такому же пути, добавляя работы оперативникам и судам, могут пойти и другие руководители.

Кстати, по оперативной информации, на середину мая в Витебской области 62 организации не смогли своевременно выплатить заработную плату. Из них — 58 предприятий агропромышленного комплекса. Они должны людям более 2 миллионов рублей…

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