Социальное жилье.​ Какие права на него есть у сирот?

- Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гарантируется право на получение жилых помещений социального пользования государственного жилищного фонда (согласно ч.1 п.1 ст.12 Закона Республики Беларусь от 21.12.2005 г. №73-З «О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»), - рассказала в интервью «АиФ» Анастасия ГОРБАЧЕВА, помощник адвоката адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ». - Такое право предусмотрено, если указанные лица нуждаются в улучшении жилищных условий по основаниям, предусмотренным законодательными актами.

- На каких условиях дают жилье?

- Жилое помещение социального пользования государственного жилищного фонда предоставляется без взимания платы за пользование им (в силу п. 52 Положения об учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и о порядке предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда, утв. Указом от 16.12.2013 г. №563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений»).

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в отношении которых принято решение об эмансипации или которые вступили в брак, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилые помещения социального пользования предоставляются в виде однокомнатной квартиры (ч. 2 п. 55 Положения).

Жилье дается вне очереди в течение пяти лет после достижения совершеннолетия либо, по желанию лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в течение одного года после окончания учреждений высшего образования (п. 65 Положения). Законодательно установлен срок длиной 5 лет, на который заключается договор найма жилого помещения социального пользования.

На коммерческой основе

- А что происходит по истечении пятилетнего срока?

- Жилое помещение социального пользования включается в состав жилых помещений коммерческого пользования по решению местного исполнительного и распорядительного органа, за исключением особых случаев (если наниматель относится к иным лицам, определенным в п.63 Положения).

За временное владение и пользование жилыми помещениями коммерческого пользования нужно будет платить.

Также надо учитывать, что жилые помещения социального и коммерческого пользования нельзя приватизировать, обменять, разделить, продать, предоставить по договору поднайма (если иное не определено президентом Республики Беларусь).

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- Как решается жилищный вопрос, пока не дали социальное жилье?

- Местные исполнительные и распорядительные органы должны обеспечить жилыми помещениями государственного жилищного фонда в общежитиях или специальными жилыми помещениями, предназначенными для временного проживания, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (п. 2 ст. 149 Жилищного кодекса, п.65 Положения).

Кстати

На учет нуждающихся в улучшении жилищных условий принимает: