Что делать, если муж считает, что третий в вашей постели - совсем не лишний. Совет психолога

Часто на определенной стадии отношений у партнеров появляется желание внести что-то новое или даже кого-то нового в совместную сексуальную жизнь. Что делать, если муж считает, что третий в вашей постели — совсем не лишний, а вы с ним не согласны?

Как отказать, чтобы не обидеть — простой (и надежный) совет от психолога Павла Зыгмантовича.

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