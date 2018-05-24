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Что делать, если муж считает, что третий в вашей постели - совсем не лишний. Совет психолога
Часто на определенной стадии отношений у партнеров появляется желание внести что-то новое или даже кого-то нового в совместную сексуальную жизнь. Что делать, если муж считает, что третий в вашей постели — совсем не лишний, а вы с ним не согласны?
Как отказать, чтобы не обидеть — простой (и надежный) совет от психолога Павла Зыгмантовича.
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Часто на определенной стадии отношений у партнеров появляется желание внести что-то новое или даже кого-то нового в совместную сексуальную жизнь. Что делать, если...
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