Тренер о допинг-проколе штангистов: Это процесс контролируемый, информация никуда не пойдет

Старший тренер мужской сборной Беларуси по тяжелой атлетике Виктор Шершуков прокомментировал корреспонденту «Прессбола» Григорию Трофименкову ситуацию с «залетом» белорусских спортсменов на Кубке страны в «Стайках». Наставник призывает не паниковать и настаивает, что никаких новых ограничительных мер белорусскую штангу не ждет.



Виктор Шершуков. Фото: Александр Шичко, Прессбол

— Действительно, имеют место три положительные допинг-пробы, однако важно понимать, что это процесс контролируемый и что информация никуда не пойдет. Совместно с Минспорта и НАДА мы поставили перед собой задачу навести порядок в подготовке резерва — такой, который уже существует в национальной команде, где для любых проверяющих органов и офицеров открыты двери. Кстати, буквально в понедельник мы прошли очередной допинг-контроль со стороны международных офицеров. Внимание ВАДА к нам по традиции велико: без ложной скромности скажу, что Беларусь имеет одну из самых сильных молодых команд в мире, а потому и надзор соответствующий.

В то же время у нас есть обязательства перед Международной федерацией тяжелой атлетики искоренить допинговую заразу, поэтому сейчас ни один мало-мальски значимый турнир внутреннего календаря не обходится без контроля НАДА. Грубо говоря, все спровоцировано именно федерацией, тренерским штабом сборной. Это касается как взрослых, так и юниорских и юношеских соревнований. Более того, я лично просил директора Дениса Мужжухина жесточайше проверять РУОРы, в которых готовится резерв для сборной.

На Кубке Беларуси зафиксированы 3 положительные допинг-пробы у штангистов до 20 лет

Увы, на местах все еще остаются те, кто использует воспрещенные препараты. Причем не анаболики, а пищевые добавки, которые не дают никакого преимущества во внесоревновательный период! В случае с этими тремя проколами речь банально идет о следах родиолы. Как бы то ни было, я сторонник жесточайшего наказания даже за такие проколы — как тренеров, так и спортсменов, которым надо влепить два года дисквалификации, — сказал Виктор Шершуков.

Накануне Александр Лукашенко поручил ввести уголовную ответственность за употребление допинга.