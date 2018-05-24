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Первый белорусский форум-фестиваль «Кому за...» стартует 25 мая в Минске

25.05.2018 11:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Площадка, которая объединит интересы людей, «Кому за...», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый белорусский форум-фестиваль «Кому за...» стартует 25 мая в Минске

Первый белорусский форум-фестиваль университетов третьего возраста стартует 25 мая в Минске. Его участники – авторитетные специалисты в области социальных вопросов – выскажут свои предложения по улучшению качества жизни пожилых людей. Гости форума также обсудят возможности сотрудничества между организациями, которые занимаются образованием взрослых. Запланирован ряд мастер-классов, презентаций, выставок. В завершение форума участников ждет праздничный гала-концерт.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Площадка, которая объединит интересы людей, «Кому за...», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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