Первые кадры взрыва аварийного моста в Житковичах

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Появились первые кадры подрыва аварийного моста между Житковичами и Туровом.

Часть конструкции через Принять (190 метров) сегодня взорвали, чтобы заменить треснувшие пролёты. Предварительно пришлось изменить русло реки. Обломки упали на подготовленную под мостом песчаную площадку. Напомним, трещины в переправе между городами обнаружили в декабре.