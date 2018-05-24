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Первые кадры взрыва аварийного моста в Житковичах
Появились первые кадры подрыва аварийного моста между Житковичами и Туровом.
Часть конструкции через Принять (190 метров) сегодня взорвали, чтобы заменить треснувшие пролёты. Предварительно пришлось изменить русло реки. Обломки упали на подготовленную под мостом песчаную площадку. Напомним, трещины в переправе между городами обнаружили в декабре.
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Появились первые кадры подрыва аварийного моста между Житковичами и Туровом.
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