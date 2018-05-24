В преддверии летних каникул учителей, представителей различных служб, родителей волновали вопросы безопасности отдыха, труда детей и подростков. Этой теме было посвящено общерайонное родительское собрание, которое прошло в аграрном колледже г.п. Смиловичи. В работе его приняли участие Алла Шахотько, заместитель председателя райисполкома, Антонина Аболевич, главный специалист управления образования Миноблисполкома, Ольга Лосик, заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома, представители правоохранительных органов, МЧС, работники отдела образования, спорта и туризма райисполкома, центральной районной больницы.



Ведущая собрания Алла Лавринович, директор Смиловичского Центра творчества детей и молодёжи имени Х.Сутина, отметила, что основной задачей взрослых остаётся формирование у ребят ответственного отношения к своему здоровью, развитие умений и навыков здорового образа жизни, нравственного, безопасного и ответственного поведения.

Алла Шахотько, обращаясь к родителям, проинформировала, что в 2017 году от внешних причин в республике погибло 30 детей. И как ни печально это осознавать, но во многих несчастных случаях, произошедших с детьми, виноваты родители. Она также остановилась на том, что воспитание детей начинается с семьи. Поэтому родителям самим необходимо показывать достойный пример своему ребенку, научить нравственности, уважению к себе и другим людям. В первую очередь, этому нужно научить в семье, дома, научить их жить и действовать безопасно.

Психолог районного социально-педагогического центра Полина Хозяйко представила вниманию участников собрания результаты анкетирования родителей учащихся школ района, в котором приняли участие 183 родителя

О профилактике преступлений в семье родителям рассказала Мария Гильнич, сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних. В этом году уже зарегистрировано два преступления в сфере семейно-бытовых отношений. Одно – это причинение лёгких телесных повреждений, другое – истязание. Каждый день в дежурную часть поступают сообщения о семейных ссорах и конфликтах, где невольными участниками выступают дети. Самыми распространёнными правонарушениями среди несовершеннолетних является распитие спиртных напитков и нахождение в общественном месте в нетрезвом состоянии, нарушение правил дорожного движения, нахождение на улице без сопровождения родителей после 23.00.

Формирование у детей знаний основ пожарной безопасности – одно из важных направлений работы учреждений образования. Помимо воспитательных мероприятий организованы факультативные занятия, введён новый предмет – «Основы безопасности жизнедеятельности». Школы и детские сады тесно взаимодействуют с районным отделом по чрезвычайным ситуациям. Представитель отдела Кирилл Божко напомнил участникам собрания о необходимости проверки печей в домах, где они имеются, об установке пожароизвещателей, о недопустимости шалости детей с огнём, об опасности разжигания костров в ветреную погоду и вблизи строений.

На тему профилактики зависимостей у несовершеннолетних родителей проинформировал Виктор Луцевич, врач психиатр-нарколог районной больницы. На сегодняшний день на учёте у врача нарколога находится 24 подростка по направлению комиссии по делам несовершеннолетних. Виктор Николаевич призвал родителей самим обращаться к нему, если есть проблемы с ребёнком в этом плане. Анонимность гарантируется. Врач также отметил, что родители сами виноваты в создании таких проблем. Ребёнок видит в семье бутылку на столе по праздникам, дням рождения и воспринимает, как норму, употребление спиртного.

Юлия Мурашко, специалист отдела образования, спорта и туризма рассказала собравшимся о способах осуществления родительского контроля за использованием детьми информации в интернет-пространстве.

Елена Фильчук, главный специалист отдела ознакомила родителей с районными данными по семейному неблагополучию. Изменился портрет ребёнка, который находится в социально опасном положении. Чаще всего – это ребёнок из полной семьи, проживающий в сельской местности. Ещё одна категория – это дети в возрасте до 3-х лет. Таких сложных детей у нас 30. Родители этих детей учиняют ссоры и конфликты с применением физической силы на глазах у малолетних детей. За 2017 год в отдел образования, спорта и туризма из РОВД поступило 47 сообщений о семейно-бытовых конфликтах в присутствии детей. Дети из 20 семей были признаны находящимися в социально опасном положении. В этом году у двух горе-матерей младенцы в возрасте до 3-х месяцев были отобраны по решению комиссии за оставление детей в опасности.

Но есть приёмные семьи, которые забирают на воспитание детей. В районе 14 таких семей, в них воспитываются 29 несовершеннолетних. Приятно, что есть случаи и восстановления в родительских правах.

Информацию об организации летнего оздоровления и ценах на путёвки, размеры государственной дотации представила Светлана Аношко, специалист отдела.

На собрании была принята резолюция, которая размещена на сайте отдела образования спорта и туризма Червенского райисполкома.

В конце собрания присутствующих ждали приятные моменты. За воспитание талантливых учеников, получивших награды на престижных областных и международных конкурсах отмечен учитель средней школы №1 г.п.Смиловичи Анатолий Шабусов. Он награждён Почётной Грамотой управления образования Миноблисполкома.

Благодарственные письма отдела образования, спорта и туризма райисполкома за достойное воспитание детей, за их высокие достижения в учёбе, интеллектуальной деятельности получили родители:

Галина Владимировна и Андрей Адамович Коротченя за воспитание сына Никиты Драпейко (сш №1 г.п.Смиловичи); Лидия Эдуардовна и Геннадий Геннадьевич Мытько (на снимке) за воспитание сына Андрея (сш№1 г.п. Смиловичи); Дина Владимировна и Дмитрий Михайлович Черновец за воспитание дочери Карины (сш №4 г. Червеня); Ольга Ивановна и Айваз Юнисович Алиевы за воспитание дочери Милвари (гимназия №1 г.Червеня).

Мероприятие закончилось ярким концертом, представленным студентами аграрного колледжа и учащимися Центра творчества детей и молодёжи имени Х. Сутина г.п. Смиловичи.

Галина ГАМЕЗО. Фото автора