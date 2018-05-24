Беларусь и Китай договорились об отмене виз

Беларусь и Китай готовятся подписать соглашение о взаимной отмене виз. Об этом заявил глава белорусского правительства Андрей Кобяков, передает Синьхуа.

«В рамках Года туризма Беларуси в Китае в настоящее время готовится к подписанию соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов», – сообщил Кобяков.

Он подчеркнул, что Беларусь станет одной из первых стран в Европе, подписавших подобное соглашение с КНР.

«Нет сомнений в том, что взаимная отмена виз откроет новые возможности для сотрудничества не только в сфере туризма, но и в торговле, культуре, образовании и других областях», – сказал премьер-министр.

В 2017 году Беларусь посетили более 3,2 тыс. организованных туристов из Китая, что почти в два раза больше, чем в 2016 году, отметил он.

«По этому показателю гости из Китая впервые обошли традиционно посещающих Беларусь туристов из Германии и Израиля. Больше путешественников приезжает лишь из стран, с которыми у нас есть общая граница», – уточнил премьер.

Ранее сообщалось о взаимной отмене визового режима на срок до 30 дней.

В настоящее время в Беларуси действует безвизовый режим для организованных туристических групп из Китая, также китайские граждане при наличии шенгенских виз могут воспользоваться пятидневным безвизовым режимом, пишет Интерфакс.

В апреле российский посол в Беларуси Александр Суриков заявил о готовности соглашения между двумя странами о взаимном признании виз. «Задача стоит в любом случае принять документ до чемпионата мира по футболу», – отметил дипломат.