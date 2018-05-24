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Беларусь и Китай договорились об отмене виз
25.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Беларусь и Китай готовятся подписать соглашение о взаимной отмене виз. Об этом заявил глава белорусского правительства Андрей Кобяков, передает Синьхуа.
Он подчеркнул, что Беларусь станет одной из первых стран в Европе, подписавших подобное соглашение с КНР.
«Нет сомнений в том, что взаимная отмена виз откроет новые возможности для сотрудничества не только в сфере туризма, но и в торговле, культуре, образовании и других областях», – сказал премьер-министр.
В 2017 году Беларусь посетили более 3,2 тыс. организованных туристов из Китая, что почти в два раза больше, чем в 2016 году, отметил он.
«По этому показателю гости из Китая впервые обошли традиционно посещающих Беларусь туристов из Германии и Израиля. Больше путешественников приезжает лишь из стран, с которыми у нас есть общая граница», – уточнил премьер.
Ранее сообщалось о взаимной отмене визового режима на срок до 30 дней.
В настоящее время в Беларуси действует безвизовый режим для организованных туристических групп из Китая, также китайские граждане при наличии шенгенских виз могут воспользоваться пятидневным безвизовым режимом, пишет Интерфакс.
В апреле российский посол в Беларуси Александр Суриков заявил о готовности соглашения между двумя странами о взаимном признании виз. «Задача стоит в любом случае принять документ до чемпионата мира по футболу», – отметил дипломат.
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Соглашение готовится в рамках Года туризма Беларуси в Китае.
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