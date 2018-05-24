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Семь человек погибли при взрыве заминированного автомобиля в Бенгази

25.05.2018 11:46 — Разное | ОНТ  
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Взрыв заминированного автомобиля в Ливии унёс жизни семи человек. Ещё десять ранены. 

Всё случилось на одной из самых оживлённых улиц Бенгази возле крупного отеля. На набережной поздно вечером обычно много людей. Автомобиль с бомбой находился на стоянке. Полностью сгорели восемь соседних машин. Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна группировка. 

 
 
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​Взрыв заминированного автомобиля в Ливии унёс жизни семи человек. Ещё десять ранены.
 
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