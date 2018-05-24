В Жлобинском районе запрет на посещение лесов пока отменили

В связи со снижением на территории района класса пожарной безопасности – с опасного (V-го) до безопасного (I-го), отменён ранее введённый запрет на посещение гражданами лесов и торфяников.

Также разрешается въезд в леса личного автотранспорта.

Но всё это не снимает с граждан ответственности в случае возникновения пожара в лесу по их вине. Лесхоз призывает жлобинчан бережливо относиться к родной природе.

Н.ВОРОНОВИЧ

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