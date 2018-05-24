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В Жлобинском районе запрет на посещение лесов пока отменили
25.05.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В связи со снижением на территории района класса пожарной безопасности – с опасного (V-го) до безопасного (I-го), отменён ранее введённый запрет на посещение гражданами лесов и торфяников.
Также разрешается въезд в леса личного автотранспорта.
Но всё это не снимает с граждан ответственности в случае возникновения пожара в лесу по их вине. Лесхоз призывает жлобинчан бережливо относиться к родной природе.
Н.ВОРОНОВИЧ
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В связи со снижением на территории района класса пожарной безопасности – с опасного (V-го) до безопасного (I-го), отменён ранее введённый запрет на...
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