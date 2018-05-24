«Хьюстон Рокетс» в шаге от выхода в финал плей-офф НБА

Близится развязка в розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Пятый матч решающей серии Западной конференции прошёл между «Хьюстон Рокетс» и «Голден Стэйт Уорриорз».

Встреча завершилась со счётом 98:94 в пользу команды «Хьюстон Рокетс», которая повела в финальном матче Западной конференции – 3:2. Большой вклад в победу внёс Эрик Гордон. Он набрал 24 очка. В составе гостей лучшим стал Кевин Дюрант (29 очков). Уже следующий матч для этой пары может стать решающим – серия продлится до четырёх побед.