Зарплаты растут в отрыве от производства

По итогам апреля средняя зарплата в Беларуси составила 921 рубль. Это чуть меньше, чем в марте (926,8 руб), но существенно больше, чем в феврале (850,4 рубля).

Рост заработных плат происходит в отрыве от производительности труда. По итогам января-апреля средняя зарплата в реальном выражении выросла на 13,3%, в то время как производительность труда за аналогичный период – на 5,4%. Это может говорить о том, что правительство так и не отказалось от использования административного рычага в повышении заработных плат.

Реальные доходы населения при этом растут медленнее – по последним данным, по итогам 1 квартала показатель вырос на 7,6%. Связано это главным образом с тем, что понятие реальных доходов более широкое и включает в себя не только зарплаты, но и пенсии, пособия, доходы предпринимателей, проценты по депозитам и так далее. При этом примерно четверть доходов граждан формируется за счет социальных трансфертов. А темпы роста пенсий значительно отстают от заработных плат – по итогам 1 квартала средняя реальная пенсия выросла всего на 0,8% (а реальная зарплата – на 13,5%).

Возможности ФСЗН сильно ограничены по сравнению с реальным сектором, поэтому административные рычаги тут не так эффективны. Кроме того, реальные доходы населения рассчитываются с поправкой не только на инфляцию, но и на обязательные платежи, и часть «лишних» денег изымается, например, через ЖКУ (которые за последний год подорожали почти на 20%).

Превышение темпов роста реальных зарплат над темпами роста производительности труда чревато ускорением инфляции и давлением на курс рубля. Цены уже сейчас растут чуть быстрее, чем в прошлом году (годовая инфляция составила 5% по итогам апреля 2018 против 4,6% по итогам декабря 2017).

Кроме того, изменился баланс между спросом и предложением иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. По итогам января-апреля 2018 года население, предприятия и нерезиденты на чистой основе продали 266 млн долларов, а годом ранее за аналогичный период – 874 млн. Учитывая высокие платежи по валютному долгу, сокращение профицита валюты повышает риски для рубля, поскольку государство лишается возможности безболезненно выкупать значительные объемы валюты на внутреннем рынке.

Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»)