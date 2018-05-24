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Как рассчитать платежи по кредиту

25.05.2018 11:23 — Разное | UDF  
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Снимок носит иллюстративный характер
Взвешенная оценка финансовых возможностей – важный этап, предшествующий обращению за банковским кредитом. Чаще всего предварительный расчет проводится непосредственно в банке перед началом процесса его оформления. Самостоятельно выполнить его бывает проблематично.

Однако в стремлении найти лучшее кредитное предложение, далеко не всегда удобно постоянно обращаться в банк для расчета. Именно поэтому с целью облегчить поиск и подбор кредита финансовым порталом СreditPortal.by бы разработан простой и в тоже время многофункциональный кредитный калькулятор.


Функциональные возможности онлайн-калькулятора

Возможность кредитного калькулятора позволяют выполнить точный расчет. Например, чтобы оценить стоимость потребительского кредита можно ориентироваться как на ожидаемый размер займа, так и на стоимость будущей покупки. В соответствующие поля вводятся:

• сумма;
• сроки кредитования;
• ставка кредитора;
• комиссионные сборы (размер и способ начисления);
• способ погашения;
• расчетный период (время начала платежей).

Как рассчитать платежи по кредиту

Базовые условия кредитования можно узнать как на самом портале, так и на официальных сайтах банков. После заполнения всех форм достаточно нажать кнопку «Рассчитать», чтобы данные были обработаны в соответствии с алгоритмами, аналогичными системе расчета в банке.

Как рассчитать платежи по кредиту

Основная расчетная информация кратко выводится следом за онлайн-формой. Есть возможность ознакомиться и проанализировать данные, соотнести собственные финансовые ожидания с итоговой суммой переплаты.

Сводная информация содержит краткие сведения, касающиеся размеров ежемесячных платежей, переплату в денежном и процентом соотношении. Функционал калькулятора позволяет осуществить переход непосредственно к программным предложениям банков, соответствующим расчетным параметрам.

Как рассчитать платежи по кредиту

Ниже выводится ориентировочный график совершения платежей. Благодаря этому информация становится более наглядной и понятной.

Как рассчитать платежи по кредиту

С помощью удобного и простого интерфейса каждый может самостоятельно произвести расчет потребительского кредита, кредита на покупку автомобиля или недвижимости. Делать точные расчеты также помогает калькулятор валют онлайн, который переводит валюты по актуальному курсу НБ РБ.

Поиски выгодных условий можно вести в двух основных направлениях:

1. С ориентиром на необходимую сумму (процентную ставку, сроки кредитования) с последующим выбором доступной и выгодной программы банка.
2. Выбрав конкретную программу банка и рассчитывать согласно ее условиям.

Использование калькулятора – удобный способ оценить уровень финансовой нагрузки еще на предварительном (подготовительном) этапе, тем самым избежав необоснованного обременения бюджета.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Взвешенная оценка финансовых возможностей – важный этап, предшествующий обращению за банковским кредитом.
 
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