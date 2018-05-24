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Как рассчитать платежи по кредиту
Снимок носит иллюстративный характер
Однако в стремлении найти лучшее кредитное предложение, далеко не всегда удобно постоянно обращаться в банк для расчета. Именно поэтому с целью облегчить поиск и подбор кредита финансовым порталом СreditPortal.by бы разработан простой и в тоже время
Функциональные возможности онлайн-калькулятора
Возможность кредитного калькулятора позволяют выполнить точный расчет. Например, чтобы оценить стоимость потребительского кредита можно ориентироваться как на ожидаемый размер займа, так и на стоимость будущей покупки. В соответствующие поля вводятся:
• сумма;
• сроки кредитования;
• ставка кредитора;
• комиссионные сборы (размер и способ начисления);
• способ погашения;
• расчетный период (время начала платежей).
Базовые условия кредитования можно узнать как на самом портале, так и на официальных сайтах банков. После заполнения всех форм достаточно нажать кнопку «Рассчитать», чтобы данные были обработаны в соответствии с алгоритмами, аналогичными системе расчета в банке.
Основная расчетная информация кратко выводится следом за онлайн-формой. Есть возможность ознакомиться и проанализировать данные, соотнести собственные финансовые ожидания с итоговой суммой переплаты.
Сводная информация содержит краткие сведения, касающиеся размеров ежемесячных платежей, переплату в денежном и процентом соотношении. Функционал калькулятора позволяет осуществить переход непосредственно к программным предложениям банков, соответствующим расчетным параметрам.
Ниже выводится ориентировочный график совершения платежей. Благодаря этому информация становится более наглядной и понятной.
С помощью удобного и простого интерфейса каждый может самостоятельно произвести расчет потребительского кредита, кредита на покупку автомобиля или недвижимости. Делать точные расчеты также помогает
Поиски выгодных условий можно вести в двух основных направлениях:
1. С ориентиром на необходимую сумму (процентную ставку, сроки кредитования) с последующим выбором доступной и выгодной программы банка.
2. Выбрав конкретную программу банка и рассчитывать согласно ее условиям.
Использование калькулятора – удобный способ оценить уровень финансовой нагрузки еще на предварительном (подготовительном) этапе, тем самым избежав необоснованного обременения бюджета.
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Взвешенная оценка финансовых возможностей – важный этап, предшествующий обращению за банковским кредитом.
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