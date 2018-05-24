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Праздничные мероприятия, посвященные 100-летию Пограничных войск, пройдут на "Линии Сталина" 26 мая

25.05.2018 11:31 — Разное | Интерфакс  
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28 мая в Беларуси отмечается День пограничника. Праздник ведёт свою историю со времён существования СССР. Тогда День пограничных войск отмечался 28 мая и был установлен в связи с тем, что именно в этот день в 1918 году Декретом Совета народных комиссаров была учреждена Пограничная охрана границы РСФСР. Тогда же было создано Главное управление погранохраны, в которое в полном составе перешли офицеры бывшего Управления отдельного корпуса погранстражи России. В Беларуси, после обретения независимости, сохранили традицию отмечать День пограничника 28 мая как дань уважения подвигу советских солдат, отстоявших победу в Великой Отечественной войне. 

Праздничные мероприятия, посвященные 100-летию Пограничных войск, пройдут на "Линии Сталина" 26 мая

26 мая в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" для жителей и гостей Беларуси пройдут праздничные мероприятия, посвященные100-летию Пограничных войск. Благодаря военно-исторической реконструкции зрители получат возможность в живую увидеть события первого дня войны и стать свидетелями самоотверженной обороны одной из застав. В реконструкции будут задействованы военно-исторический клуб "Солдаты Победы" и боевая техника времен Великой Отечественной Войны.

Праздничные мероприятия, посвященные 100-летию Пограничных войск, пройдут на "Линии Сталина" 26 мая

В дополнение к основной программе мероприятия для посетителей будет открыто несколько интерактивных зон: каждый сможет попробовать свои силы в исторической викторине, стрельбе из пневматики, сборке - разборке оружия и других мастер – классах, а самые активные участники зоны ГТО будут награждены дипломами, памятными сувенирами и главным призом – катанием на танке! Для маленьких гостей будет работать детская комната, клоун Мотя и множество активных развлечений на открытом воздухе. 

Предварительная программа мероприятия 26 мая*

11:00 Открытие экскурсионных и интерактивных зон для посетителей:

• Экскурсионный маршрут "Линия Сталина" **

• Фотозона

• Детская комната

• Катание на лошадях **

• Анимация "Стрельба из пушки" **

• Квест "Поиск стрелкового оружия"

11:30 Открытие соревновательной площадки ГТО "Линия Сталина"

12:00 Начало детского интерактивного шоу клоуна Моти

14:00 Начало военно-театрализованного представления

16:30 Завершение работы интерактивных зон

17:00 Награждение и вручение дипломов

18:00 Завершение праздника

*организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу
**услуги за дополнительную плату

 

Как добраться?

Историко-культурный комплекс "Линия Сталина" находится на 31 км трассы Р28 (Минск-Молодечно), в 20 км от Минской кольцевой автомобильной дороги.

Для посетителей, не имеющих личного транспорта, с диспетчерской станции "Дружная" с интервалом в 20 минут отходят маршрутные такси "Минск-Молодечно", на которых, оплатив полную стоимость, можно доехать до остановки "Линия Сталина".

Для владельцев личных автомобилей имеются две оборудованные стоянки на 800 мест.

Посмотреть схему проезда до ИКК "Линия Сталина" можно здесь.

Где приобрести билет?

Все желающие могут приобрести входной билет на сайте или в день мероприятий в кассах комплекса.

Покупка билета через сайт до 25 мая (включительно): взрослый 15 рублей, детский 7 рублей.

Покупка билетов на сайте 26 мая и в кассах комплекса: взрослый 17 рублей, детский 7 рублей.

Детям до 6 лет (включительно) билет не нужен, они могут свободно проходить на мероприятие в сопровождении взрослых. Дети от 7 до 18 лет приобретают детский входной билет.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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28 мая в Беларуси отмечается День пограничника. Праздник ведёт свою историю со времён существования СССР. Тогда День пограничных войск отмечался 28 мая и был...
 
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