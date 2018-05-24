Беларусь и Россия подпишут соглашение о взаимном признании виз на время проведения ЧМ по футболу 29 мая

Беларусь и Россия 29 мая подпишут соглашение о взаимном признании виз на время проведения международных спортивных мероприятий, сообщает пресс-служба министерства иностранных Беларуси.

"29 мая состоится церемония подписания соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия", - проинформировали в пресс-службе.

Подписание состоится в ходе визита в Минск министра иностранных дел России Сергея Лаврова, уточнили в МИД.

Как сообщалось, Беларусь и Россия завершили согласование внутригосударственных процедур по соглашению о взаимном признании виз на период проведения двух спортивных мероприятий - Чемпионата мира по футболу и II Европейских игр. Предполагается, что с 1 июня это соглашение вступит в силу.

"Большое" соглашение о взаимном признании виз Беларусь и Россия намерены согласовать до конца 2018 года.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Минск и Москва готовят соглашение для обеспечения пропуска в РФ на ЧМ-2018 через территорию Беларуси.

II Европейские игры пройдут в Минске с 20 по 30 июня 2019 года.