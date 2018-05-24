С начала года минчане не внесли в показания счетчиков 420 кубометров воды

В результате сверки показаний индивидуальных приборов учета потребления воды в минских квартирах выявлено, что горожане в январе — апреле 2018 года потребили, но не внесли в показания счетчиков 420 тысяч кубометров воды. Об этом, как передает агентство « Минск-Новости », сообщил во время заседания в Мингорисполкоме рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания городских территорий директор УП «Минскводоканал» Олег Аврутин.





Он отметил, что 32% от общего объема потерь воды предприятия — внутридомовые. Это разница между объемом воды, который поступил в дома, и объемом, указанном жителями по счетчикам.

В каждом районе определены дома, где потери составили свыше 30%. Обследования зданий показали, что причинами являлись как повреждения внутридомовых труб, так и задолженность потребителей.

— За январь — апрель 2018 года потери воды предприятия «Минскводоканал» составили 11,4 млн кубометров, что на 1,2 млн меньше, чем за аналогичный период 2017 года. В результате проводимых мероприятий удалось сократить величину потерь. Самые эффективные из них — обследование сетей с целью выявить течи и сверка показаний ИПУ, — сказал Аврутин.