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С начала года минчане не внесли в показания счетчиков 420 кубометров воды
В результате сверки показаний индивидуальных приборов учета потребления воды в минских квартирах выявлено, что горожане в январе — апреле 2018 года потребили, но не внесли в показания счетчиков 420 тысяч кубометров воды. Об этом, как передает агентство «
Он отметил, что 32% от общего объема потерь воды предприятия — внутридомовые. Это разница между объемом воды, который поступил в дома, и объемом, указанном жителями по счетчикам.
В каждом районе определены дома, где потери составили свыше 30%. Обследования зданий показали, что причинами являлись как повреждения внутридомовых труб, так и задолженность потребителей.
— За январь — апрель 2018 года потери воды предприятия «Минскводоканал» составили 11,4 млн кубометров, что на 1,2 млн меньше, чем за аналогичный период 2017 года. В результате проводимых мероприятий удалось сократить величину потерь. Самые эффективные из них — обследование сетей с целью выявить течи и сверка показаний ИПУ, — сказал Аврутин.
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В каждом районе определены дома, где потери составили свыше 30%.
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