Илья Ивашко попал в основную сетку «Ролан Гаррос»

Белорусский теннисист Илья Ивашко попал в основную сетку турнира «Ролан Гаррос». Он стал единственным белорусским теннисистом, которому удалось преодолеть квалификацию мужского турнира.

В женском турнире сыграют сразу три белоруски: Виктория Азаренко (она сейчас занимает 83-ю строку мирового рейтинга), Арина Соболенко (48-я ракетка мира) и Александра Саснович (52-я ракетка мира). Матчи основной сетки начнутся 27 мая.