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Илья Ивашко попал в основную сетку «Ролан Гаррос»
Белорусский теннисист Илья Ивашко попал в основную сетку турнира «Ролан Гаррос». Он стал единственным белорусским теннисистом, которому удалось преодолеть квалификацию мужского турнира.
В женском турнире сыграют сразу три белоруски: Виктория Азаренко (она сейчас занимает 83-ю строку мирового рейтинга), Арина Соболенко (48-я ракетка мира) и Александра Саснович (52-я ракетка мира). Матчи основной сетки начнутся 27 мая.
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Он стал единственным белорусским теннисистом, которому удалось преодолеть квалификацию мужского турнира.
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