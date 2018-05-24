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Гурков теперь не только поет и дерется. Он еще и одежду делает
Вокалист группы Brutto и белорусский кикбоксер Виталий Гурков запустил собственную линейку одежды.
"Яшчэ адно хобі набірае абароты, паўнавартасная лінейка адзення майго брэнда “Наша возьме” ўжо гатова і чакае першых уладальнікаў. Гэта выдатнейшыя рэчы для паходу ў спартыўную залу альбо катання на ровары", - рассказал в Instagram Гурков.
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Вокалист группы Brutto и белорусский кикбоксер Виталий Гурков запустил собственную линейку одежды.
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