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Российского наркоторговца задержали во время закладки тайника под Минском

25.05.2018 11:31 — Разное | Партизан  
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Одна из самых крупных партий гашиша была обнаружена под Минском, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

В поле зрения милиционеров попал житель Санкт-Петербурга 1990 года рождения. Как выяснилось, наркоторговец организовал крупный канал поставки гашиша из России на территорию Беларуси. В момент закладки наркотика в один из тайников возле деревни Копище Минского района мужчина и был задержан.

Всего было обнаружено 6 тайников со свертками, где находился гашиш. Общая масса составила 800 граммов.

Как сообщили в УВД, это одна из самых крупных партий подобного наркотика, обнаруженных за последние несколько лет.


В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

 
 
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Одна из самых крупных партий гашиша была обнаружена под Минском, сообщили в УВД Витебского облисполкома.
 
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