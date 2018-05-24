ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь вошла в топ-10 самых дружелюбных стран Европы для криптовалют

25.05.2018 11:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Согласно данным конференции BlockShow Europe 2018, Беларусь оказалась на десятом месте среди 48 европейских стран по степени дружелюбия к криптовалютам.

Как пояснили авторы исследования, важное значение имеет то, что в РБ до 2023 года установлен нулевой налог на криптовалюты, пишет select.by

На первом месте в рейтинге находится Швейцария. В десятке также Гибралтар, Мальта, Великобритания, Дания, Германия, Португалия, Нидерланды и Финляндия. Можно отметить, что среди стран бывшего СССР и Восточного блока Беларусь находится на первом месте.

Пока реальных последствий декрета Лукашенко, который легализовал криптовалюты в РБ, не видно, но и без него IT-сектор в стране развивается довольно активно, причем это особенно заметно в сфере образования.

В частности, в мае текущего года белорусская команда SlutskTeam победила в региональном финале международного технологического конкурса Imagine Cup 2018, и вышла в финал этого конкурса, который состоится в Сиэтле. Приз конкурса 100 тыс. USD. 

Беларусь опередила Азербайджан, Армению, Казахстан, Грузию и Украину. Белорусская команда SlutskTeam разработала систему TheBestConsultant, предназначенную для улучшения взаимопонимания между клиентом и консультантом в магазинах в целях увеличения продаж.

Активно развивается обучение программированию не только в белорусских ВУЗах, но и в школах. В 2016 году в Беларуси началась реализация программы изучения специального языка программирования Scratch в школах (со второго класса). 

Вначале подготовку прошли учителя, а в 2017 году они начали обучать школьников. В настоящее время этот язык в Беларуси изучают около 6 тыс. школьников по всей стране. Наиболее активно проект реализуется в Витебской и Гродненской областях.

16 мая Парк высоких технологий в Беларуси посетил создатель языка программирования Scratch и разработчик роботов Lego Митчелл Резник. Он подчеркнул, что ему «очень нравится инициатива ПВТ — программирование как вторая грамотность». Он подчеркнул, что, возможно, у него в Беларуси будут совместные проекты. Митчелл Резник посетил также одну из школ в Орше.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно данным конференции BlockShow Europe 2018, Беларусь оказалась на десятом месте среди 48 европейских стран по степени дружелюбия к криптовалютам.
 
Новости дня
Новости разные
 
Навсегда сохранить правдивую историю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика