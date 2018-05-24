Беларусь вошла в топ-10 самых дружелюбных стран Европы для криптовалют

select.by Как пояснили авторы исследования, важное значение имеет то, что в РБ до 2023 года установлен нулевой налог на крипто валюты , пишет





На первом месте в рейтинге находится Швейцария. В десятке также Гибралтар, Мальта, Великобритания, Дания, Германия, Португалия, Нидерланды и Финляндия. Можно отметить, что среди стран бывшего СССР и Восточного блока Беларусь находится на первом месте.





Пока реальных последствий декрета Лукашенко, который легализовал криптовалюты в РБ, не видно, но и без него IT-сектор в стране развивается довольно активно, причем это особенно заметно в сфере образования.





В частности, в мае текущего года белорусская команда SlutskTeam победила в региональном финале международного технологического конкурса Imagine Cup 2018, и вышла в финал этого конкурса, который состоится в Сиэтле. Приз конкурса 100 тыс. USD.





Беларусь опередила Азербайджан, Армению, Казахстан, Грузию и Украину. Белорусская команда SlutskTeam разработала систему TheBestConsultant, предназначенную для улучшения взаимопонимания между клиентом и консультантом в магазинах в целях увеличения продаж.





Активно развивается обучение программированию не только в белорусских ВУЗах, но и в школах. В 2016 году в Беларуси началась реализация программы изучения специального языка программирования Scratch в школах (со второго класса).





Вначале подготовку прошли учителя, а в 2017 году они начали обучать школьников. В настоящее время этот язык в Беларуси изучают около 6 тыс. школьников по всей стране. Наиболее активно проект реализуется в Витебской и Гродненской областях.





16 мая Парк высоких технологий в Беларуси посетил создатель языка программирования Scratch и разработчик роботов Lego Митчелл Резник. Он подчеркнул, что ему «очень нравится инициатива ПВТ — программирование как вторая грамотность». Он подчеркнул, что, возможно, у него в Беларуси будут совместные проекты. Митчелл Резник посетил также одну из школ в Орше.