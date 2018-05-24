В Житковичах взорвали мост через Припять

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Утром 25 мая взорвали аварийный мост через реку Припять между Житковичами и Туровом. Об этом сообщили в МЧС.

До этого была проведена подготовительная работа. Чтобы обрушившиеся бетонные конструкции не перекрыли во время взрыва путь реке, изменили ее русло.

На месте взорванного участка будет установлено металлическое пролетное строение. Длина пролета составляет 190 метров.

Мост обещают сдать уже к 7 ноября.