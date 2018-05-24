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Белорусы могут онлайн рассчитать себе пенсию - на портале соцзащиты
Белорусы могут самостоятельно в режиме онлайн рассчитать свою пенсию. Это можно сделать на
«Размер пенсии рассчитывается условно, исходя из введенных параметров о стаже, индивидуальном коэффициенте заработка, группе инвалидности и другого», — говорится на портале соцзащиты.
На онлайн-калькуляторе можно рассчитать пенсию по возрасту, по случаю потери кормильца, по инвалидности, а также посмотреть размер соцпенсии.
К примеру, чтобы рассчитать пенсию по возрасту, нужно указать пол, ввести данные по стажу работы и индивидуальному коэффициенту заработка. Также нужно уточнить, работаете ли вы сейчас.
Дополнительно можно ответить на 2 вопроса: «были ли вы заняты на подземных работах и на работах на поверхности, связанных с подземными работами?» и «были ли вы заняты длительное время на подземных и открытых горных работах?».
Сложности в самостоятельно расчете своей будущей пенсии могут возникнуть из-за индивидуального коэффициента заработка.
«Размер пенсии зависит от продолжительности стажа и величины индивидуального коэффициента заработка. Самым сложным является исчисление индивидуального коэффициента заработка. Для этого, и в целом для расчета пенсии применяется программное обеспечение», —
Сложность в подсчете индивидуального коэффициента заработка в том, что сейчас он рассчитывается за последние 24 года работы (этот показатель ежегодно увеличивается на 1 год, в 2019 году он будет составлять уже 25 лет): сначала за каждый месяц, а потом выводится общий. Для расчета месячного коэффициента берется зарплата работника до уплаты налога (то есть «грязными») и делится на среднюю зарплату по стране в этом же месяце. К примеру, в апреле зарплата работника составила «грязными» 1200 рублей, а средняя по стране — 921 рубль. Коэффициент получается 1,3 за апрель.
В теории можно взять свои расчетные листки за последние 24 года и посмотреть официальные данные по средним зарплатам в стране (
Еще один вариант — прикинуть, на сколько ваша зарплата «грязными» отличается от средней по стране. Если она больше примерно на треть, то индивидуальный коэффициент будет порядка 1,3. Если ваша зарплата на уровне средней по стране — то коэффициент составит 1.
Для расчета выплат по возрасту мы взяли следующие данные: женщина с индивидуальным коэффициентом заработка 2,0 и стажем работы 33 года, которая не работает на пенсии. В таком случае пенсия составит около 375 рублей. При индивидуальном коэффициенте 0,6 и при таком же стаже пенсия получается около 235 рублей.
Если же белоруска при стаже работы в 33 года с индивидуальным коэффициентом заработка в 2,0 продолжает трудиться на заслуженном отдыхе, то ее пенсия будет меньше — не 375 рублей, если бы она не работала, а 341 рубль. А вот при таком же стаже, но с индивидуальным коэффициентом заработка в 0,6, пенсия у работающей пенсионерки составит все те же 235 рублей, что и неработающей. Это связано с нюансами пенсионного обеспечения. Так, работающие на заслуженном отдыхе пенсионеры могут получать полную пенсию только в том случае, если их индивидуальный коэффициент заработка не превышает 1,3. Если этот показатель больше, то пенсия будет урезана на время работы.
Мужчина со стажем работы в 33 года и с коэффициентом в 0,6, который продолжает работать на заслуженном отдыхе, получит пенсию в 218 рублей, если не работает — столько же. При таком же стаже, но коэффициенте в 2,0, пенсия работающего составит 316 рублей, неработающего — 347 рублей.
У мужчин при тех же условиях получится около 347 рублей и 218 рублей соответственно.
Напомним, белорусы, которые достигают пенсионного возраста, но продолжают трудиться, могут
Напомним, средний размер назначенных пенсий в Беларуси в мае
С 1 мая в Беларуси
Средний размер назначенных пенсий по возрасту в мае составил 340,53 рубля. Это на 17,37 рубля больше, чем в апреле. Средние пенсии по инвалидности, по прогнозам Минтруда, в мае составят 291,2 рубля, а по случаю потери кормильца — 231,5 рубля.
Самые большие пенсии в среднем
Напомним, социальную пенсию сейчас
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Белорусы могут самостоятельно в режиме онлайн рассчитать свою пенсию. Это можно сделать на портале социальной защиты в разделе "пенсионный калькулятор".
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