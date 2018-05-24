ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы могут онлайн рассчитать себе пенсию - на портале соцзащиты

25.05.2018 12:06 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусы могут самостоятельно в режиме онлайн рассчитать свою пенсию. Это можно сделать на портале социальной защиты в разделе «Пенсионный калькулятор».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта pixabay.com

«Размер пенсии рассчитывается условно, исходя из введенных параметров о стаже, индивидуальном коэффициенте заработка, группе инвалидности и другого», — говорится на портале соцзащиты.

На онлайн-калькуляторе можно рассчитать пенсию по возрасту, по случаю потери кормильца, по инвалидности, а также посмотреть размер соцпенсии.

К примеру, чтобы рассчитать пенсию по возрасту, нужно указать пол, ввести данные по стажу работы и индивидуальному коэффициенту заработка. Также нужно уточнить, работаете ли вы сейчас.

Дополнительно можно ответить на 2 вопроса: «были ли вы заняты на подземных работах и на работах на поверхности, связанных с подземными работами?» и «были ли вы заняты длительное время на подземных и открытых горных работах?».

Сложности в самостоятельно расчете своей будущей пенсии могут возникнуть из-за индивидуального коэффициента заработка.

«Размер пенсии зависит от продолжительности стажа и величины индивидуального коэффициента заработка. Самым сложным является исчисление индивидуального коэффициента заработка. Для этого, и в целом для расчета пенсии применяется программное обеспечение», — отмечали ранее в Минтруда.

Сложность в подсчете индивидуального коэффициента заработка в том, что сейчас он рассчитывается за последние 24 года работы (этот показатель ежегодно увеличивается на 1 год, в 2019 году он будет составлять уже 25 лет): сначала за каждый месяц, а потом выводится общий. Для расчета месячного коэффициента берется зарплата работника до уплаты налога (то есть «грязными») и делится на среднюю зарплату по стране в этом же месяце. К примеру, в апреле зарплата работника составила «грязными» 1200 рублей, а средняя по стране — 921 рубль. Коэффициент получается 1,3 за апрель.

В теории можно взять свои расчетные листки за последние 24 года и посмотреть официальные данные по средним зарплатам в стране (на сайте Белстата есть данные с 1991 года). Правда, это займет немало времени и сил. Если есть все данные, то можно обратиться в управление социальной защиты администрации по месту жительству.

Еще один вариант — прикинуть, на сколько ваша зарплата «грязными» отличается от средней по стране. Если она больше примерно на треть, то индивидуальный коэффициент будет порядка 1,3. Если ваша зарплата на уровне средней по стране — то коэффициент составит 1.

Для расчета выплат по возрасту мы взяли следующие данные: женщина с индивидуальным коэффициентом заработка 2,0 и стажем работы 33 года, которая не работает на пенсии. В таком случае пенсия составит около 375 рублей. При индивидуальном коэффициенте 0,6 и при таком же стаже пенсия получается около 235 рублей.

Если же белоруска при стаже работы в 33 года с индивидуальным коэффициентом заработка в 2,0 продолжает трудиться на заслуженном отдыхе, то ее пенсия будет меньше — не 375 рублей, если бы она не работала, а 341 рубль. А вот при таком же стаже, но с индивидуальным коэффициентом заработка в 0,6, пенсия у работающей пенсионерки составит все те же 235 рублей, что и неработающей. Это связано с нюансами пенсионного обеспечения. Так, работающие на заслуженном отдыхе пенсионеры могут получать полную пенсию только в том случае, если их индивидуальный коэффициент заработка не превышает 1,3. Если этот показатель больше, то пенсия будет урезана на время работы.

Мужчина со стажем работы в 33 года и с коэффициентом в 0,6, который продолжает работать на заслуженном отдыхе, получит пенсию в 218 рублей, если не работает — столько же. При таком же стаже, но коэффициенте в 2,0, пенсия работающего составит 316 рублей, неработающего — 347 рублей.

У мужчин при тех же условиях получится около 347 рублей и 218 рублей соответственно.

Напомним, белорусы, которые достигают пенсионного возраста, но продолжают трудиться, могут рассчитывать на премирование за отложенный выход на пенсию. Главное условие — неполучение пенсии в период работы.

Напомним, средний размер назначенных пенсий в Беларуси в мае составил 331,18 рубля. Эта сумма на 16,4 рубля больше, чем в апреле. Этот рост обусловлен плановым повышением трудовых и социальных пенсий с 1 мая.

С 1 мая в Беларуси выросли трудовые пенсии — в среднем на 5,4%, а также подняли минимальные трудовые и социальные пенсии, которые зависят от размера бюджета прожиточного минимума. В планах правительства на этот год — довести показатель до 40% от средней зарплаты по стране. В марте этот показатель составлял 34%. К примеру, в Гомельской области данное соотношение равно 39%, а в Брестской — 38,2%.

Средний размер назначенных пенсий по возрасту в мае составил 340,53 рубля. Это на 17,37 рубля больше, чем в апреле. Средние пенсии по инвалидности, по прогнозам Минтруда, в мае составят 291,2 рубля, а по случаю потери кормильца — 231,5 рубля.

Самые большие пенсии в среднем получают минчане, а меньше всего выплаты в Брестской области.

Напомним, социальную пенсию сейчас получают почти 72 тысячи белорусов. «В основном это дети-инвалиды в возрасте до 18 лет и инвалиды с детства. Размеры социальной пенсии зависят от категории получателей и тяжести инвалидности (степени утраты здоровья). Так, у инвалидов 3-й группы размер этой пенсии составляет 154,94 рубля. У инвалидов 1-й группы — 227,24 рубля, в таком же размере выплачивается пенсия детям-инвалидам с четвертой степенью утраты здоровья, — отмечали ранее в Минтруда. — Как и другие лица с невысоким доходом, получатели социальной пенсии вправе обратиться за государственной адресной социальной помощью».

В Беларуси с января 2017 года началось поэтапное на полгода в год повышение общеустановленного пенсионного возраста до достижения мужчинами 63 лет, женщинами — 58 лет. В этом году выйти на трудовую пенсию по возрасту могут мужчины, родившиеся во второй половине 1957 года по достижении 61 года, и женщины, родившиеся во второй половине 1962 года, по достижении 56 лет.

Но возраст выхода на пенсию зависит не только от даты рождения, но и от даты обращения за назначением пенсии. Если, к примеру, женщина, родившаяся в декабре 1962 года, не обратится за назначением пенсии в декабре 2018 года, а обратится в январе 2019 года, то возраст ее выхода на пенсию в 2019 году будет увеличен еще на полгода.

Еще одно требование, чтобы получить трудовую пенсию по возрасту и за выслугу лет (кроме достижения установленного возраста) — наличие минимального страхового стажа. В 2018 году он должен быть не меньше 16 лет 6 месяцев.

Читайте также
Чаще эмигрируют, больше тратят на покупки. Как белорусы прожили начало 2018 года
В Беларуси больше 300 предприятий-должников в ФСЗН. Чем неуплата взносов грозит работникам
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы могут самостоятельно в режиме онлайн рассчитать свою пенсию. Это можно сделать на портале социальной защиты в разделе "пенсионный калькулятор".
 
Новости дня
Новости разные
 
Куда ушла вода? Что делать, если колодец высох
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика