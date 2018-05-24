Куда ушла вода? Что делать, если колодец высох

Пересыхание скважины в основном происходит в зимний или летний период. Летом колодец теряет влагу из-за отсутствия осадков, а зимой - из-за низкой водопроницаемости, вызванной постоянными заморозками. Также причиной того, что из колодца ушла вода, могут быть строительные работы, которые затронули водоносный слой.

Если в колодце не стало воды после длительного отсутствия осадков или из-за сильных морозов, то сначала нужно немного подождать: возможно, это временное явление. Если вода так и не появится, то следует углубить колодец, установив новые кольца меньшего размера. Углублять колодец нужно не более чем на 15 метров, в большинстве случаев достаточно 3-5 метров.

Если вода в колодце исчезла вследствие земляных работ, которые проводились по соседству, в таких случаях углублять колодец следует не сразу, а через 30 суток. В процессе есть большой риск перекрыть водоносную жилу или наткнуться на плывун. Поэтому углублять и докапывать колодец следует только тогда, когда вода ушла полностью и достаточно долго не возвращается.

Очистка и ремонт

Если отсутствие воды вызвано заиливанием, в таком случае нужно провести чистку колодца. Для этого используется дренажный насос, которым следует полностью откачать всю грязную воду. После того как жидкость будет выкачана, нужно очистить дно колодца и заменить донный фильтр из песка и гравия на новый.

«Необходимо регулярно проводить чистку колодца. Если вода в колодце пропала, есть вероятность, что он заилился за много лет. Если его ни разу не чистили, никто в него не спускался, вполне возможно, что пришло время этим заняться. В таком случае вода откачивается с помощью насоса. Затем человек спускается в колодец и выгребает весь ил со дна. Если между кольцами имеются трещины и потеки, их нужно замазать раствором из песка и цемента и обработать марганцовкой. Если этого не сделать, то через щели и трещины вода будет уходить в почву», - говорит менеджер компании по ремонту и чистке колодцев Федор ЛАМБОВ.

Почистить колодец можно самому или обратиться за помощью к специалистам. Обязательно процедуру нужно проводить, если:

вода стала непрозрачной, грязной и в ней появились взвеси и примеси;

возник неприятный запах;

на поверхности воды образовалась прозрачная пленка или мусор;

на стенках шахты видны отложения песка и глины;

вода в колодце стала активно убывать.

По словам Ламбова, вода также может уйти, если колодец выкопали в неправильном месте и водоносная жила, которая его питала, стала отдавать влагу дополнительному источнику. В таком случае нужно либо копать до следующего водоносного слоя, который чаще всего находится на глубинах, превышающих 5 метров, либо устроить колодец в совершенно другом месте.

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Копать колодцы можно в любое время, за исключением весенних паводков. Самое благоприятное время для устройства колодца - август-сентябрь, поскольку водоносные горизонты в это время имеют наиболее низкие уровни и риск недокопать наименьший.

К тому же летом длинный световой день и минимум осадков. Но есть и минусы - спецтехника может повредить участок. И еще это «высокий сезон» для компаний, занимающихся бурением скважин. Вам придется ждать своей очереди. Пик заказов выпадает на август - начало сентября.

Ирина ПЕТРЕНКО, Елена СЛОБОДЯН

